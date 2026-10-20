Presidente De la Espriella se reunió con las familias de funcionarios del CTI secuestrados en Arauca

En su visita al departamento de Arauca, el presidente Abelardo de la Espriella habló con las familias de los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en mayo de 2025.

El encuentro renueva la esperanza de ambas familias, que han exigido su liberación los últimos 18 meses. Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, reveló la petición que hizo al presidente:

“Que nos ayude con la liberación de mi esposo y su compañero. Pudimos expresar nuestras preocupaciones por la vida de Rodrigo y su salud, al igual que la de Pacheco”.

Presidente De la Espriella advirtió que no se ha olvidado de los secuestrados en Arauca:

En su visita al departamento de Arauca, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió que a los cinco secuestrados por el ELN, incluyendo a los dos funcionarios, “no los vamos a olvidar, vamos a apoyarlas, a través de sus familias, y con la ayuda de Dios y el concurso de nuestra Fuerza Pública los vamos a rescatar”.

El mandatario exigió al grupo criminal respetar su vida e indicó que dio instrucciones al Gaula de intensificar las acciones encaminadas a su pronto rescate.

Las familias prometen no rendirse. Emiliano López, hijo de Rodrigo López, insistió en que está “dispuesto a luchar y buscar la manera de gestionar la libertad humanitaria” de su padre.