Fiscalía imputará al exministro Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD

Noticias RCN conoció que la Fiscalía imputará cargos al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

El nombre de Velasco se suma al del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y ambos serán imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Para la Fiscalía, los exfuncionarios habrían favorecido la contratación destinada a un grupo de congresistas, a cambio de que votaran a favor de las reformas del gobierno en el legislativo.

Las pruebas de la Fiscalía en el caso UNGRD

Entre las pruebas del ente investigador se encuentran los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de la entonces asesora del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides.

Además, está lo dicho por el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, cuya colaboración fue clave para armar la investigación.

En conversaciones de diciembre de 2023, entregadas por Pinilla a la Fiscalía, el exsubdirector de la UNGRD le expresaba al entonces ministro Bonilla su preocupación por tres proyectos clave.

Le cuento que necesitamos que nos habiliten el PAC. Estamos sin recursos y en noviembre lo negaron, este mes no tenemos cómo pagar todos los pendientes.

Los proyectos a los que se refería Pinilla eran los destinados a Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.

El último, el de Arauca, habría estado presionado por la representante Karen Manrique, quien insistentemente le habría hecho preguntas a Pinilla por el contrato.

En el mismo chat, Bonilla le envió a Pinilla el contrato de su secretaria, María Alejandra Benavides, para que articulara la ejecución de los tres convenios.

Además, este medio conoció que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra ambos exministros.

Abogado de Ricardo Bonilla se pronunció

Mauricio Pava, abogado de Ricardo Bonilla, aseguró a través de un comunicado que su cliente tendrá total disposición para comparecer ante la justicia, luego de que se anunciara que lo van a imputar por el caso UNGRD.

“Bonilla ha atendido puntualmente todos los requerimientos judiciales y ha acreditado ante las autoridades su arraigo familiar, social y profesional en Colombia, desvirtuando cualquier versión sobre un supuesto riesgo de fuga”, aseguró Pava.

Tras un evento realizado en Bogotá, la fiscal general Luz Adriana Camargo informó que era cuestión de horas para que la Fiscalía imputara al exministro de Hacienda.