Peligrosa ficha del Tren de Aragua fue interceptada de camino a Bogotá

Aunque creyó que viajando de noche podría evadir a las autoridades, alias Orlanda, integrante del Tren de Aragua, fue interceptada en un bus de transporte intermunicipal, que cubría la ruta Cúcuta – Bogotá, y capturada por integrantes de la Policía.

En su contra pesaba una orden de captura por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, por hechos ocurridos desde el 2022, y una circular azul de la Interpol.

Además, estaría vinculada a episodios de extorsión y tráfico de drogas en la localidad de Kennedy, donde el Tren de Aragua parece tener mayor injerencia.

¿Qué se sabe de la captura de alias Orlanda en territorio colombiano?

De acuerdo con las autoridades, alias Orlanda tomó un bus en la zona de frontera colombo-venezolana sin saber que integrantes de la Policía le seguían la pista.

El vehículo de servicio intermunicipal fue interceptado en Capitanejo, Santander, donde, finalmente, efectuaron su captura.

‘Orlanda’ viajaba en compañía de su hija que, al ser menor de edad, fue dejada en poder de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Sus alianzas al interior del país son motivo de investigación:

Oriunda de Barquisimeto, Venezuela, llevaba cuatro años en el país, buscando concretar alianzas con estructuras criminales, en la zona centro. Según el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía de Santander:

“Esta mujer extranjera, venezolana, al parecer integrante —de acuerdo a investigaciones— del Tren de Aragua, había participado en delitos de homicidio, porte y tráfico de estupefacientes, pero también está judicializada por concierto para delinquir (…) estos delitos llevaron, incluso, a que la Interpol expidiera circular azul para su búsqueda y ubicación”.