El agresor de la perrita Samanta también tiene dos gatos: autoridades investigan el caso

Continúa el caso del agresor de la perrita Samanta: descubrieron que convivía con dos gatos también.

Agresor perrita Samanta también tiene dos gatos investigan el caso
Foto: Idpyba y captura pantalla Colombia Oscura

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
06:02 p. m.
La crueldad hacia los animales volvió a causar conmoción en Bogotá. El agresor de la perrita Samanta, cuyo caso se viralizó en redes sociales, no solo tenía bajo su cuidado a la canina, sino también a dos gatos, situación que ha intensificado la investigación por parte de las autoridades.

Este caso despertó indignación y una profunda reflexión sobre la protección animal en el país.

¿Qué se sabe sobre el agresor de la perrita Samanta?

El hecho se registró en un conjunto residencial del barrio Cedritos, en la localidad de Usaquén. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor de la perrita Samanta golpeó con brutalidad al animal, sujetándola del collar mientras la pateaba repetidamente.

Las imágenes se difundieron masivamente en redes sociales, provocando repudio ciudadano y la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) junto con la Policía Ambiental.

Durante el operativo, las autoridades realizaron la aprehensión preventiva de Samanta para garantizar su integridad. Sin embargo, al inspeccionar el apartamento del agresor, descubrieron que este también escondía a dos gatos para evitar su revisión veterinaria. Según las primeras valoraciones, los felinos podrían encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, por lo que también serán objeto de investigación.

Autoridades avanzan en la investigación de la perrita Samanta y dos gatos

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal confirmó que ya se iniciaron procesos judiciales con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General.

El objetivo es determinar si el agresor de la perrita Samanta cometió actos de maltrato reiterado, no solo hacia la perrita, sino también hacia los gatos bajo su custodia para el retiro definitivo de los felinos que permanecen bajo custodia del ciudadano.

Samanta se encuentra actualmente en proceso de recuperación y bajo observación médica, ya que confirmaron molestias y dolor por parte de la perrita.

Las autoridades buscan que la justicia ordene la custodia definitiva de los animales y que el responsable enfrente las sanciones contempladas en la Ley 1774 de 2016, que castiga el maltrato animal en Colombia.

La ciudadanía, por su parte, continúa exigiendo que este caso sirva como ejemplo para fortalecer las acciones de protección y bienestar de los animales que aún sufren en silencio dentro de los hogares.

