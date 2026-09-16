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Video | Mascota se viste de héroe para salvar a su dueño de violento atraco en Bogotá

En el video captado por cámaras de seguridad, se evidencia cómo el canino se lanza sobre el atracador y logra salvar a su dueño.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
01:54 p. m.
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En video quedó registrado el heroico rescate de una mascota a su dueño que iba a ser atracado con un cuchillo; en la grabación se puede observar cómo la víctima parece estar solo mientras camina mirando su celular cuando uno de los ladrones, que se baja de una moto, se lanza sobre él para robarle sus pertenencias.

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Perro defiende a su dueño de ser atracado con cuchillo

La grabación, que corresponde al 9 de septiembre de 2026, muestra el momento exacto en que dos sujetos en moto intentan robar a un ciudadano en el barrio Primero de Mayo de la localidad de San Cristóbal; uno de los asaltantes, con cuchillo en mano, se baja del vehículo y va directamente a atacar al señor que está distraído mirando el celular y le intenta robar sus pertenencias.

El perro, que iba más adelante, vio a su dueño en peligro y salió a correr hacia el ladrón, tirándose encima de él hasta lograr que se fuera y se subiera de nuevo a la moto, logrando escapar; una vez los delincuentes avanzaron, el canino se percató de que ya estuvieran lejos y volvió a acompañar a su dueño. En la misma escena, también se ve cómo una señora que caminaba por el otro lado de la calle, al darse cuenta de la situación, sale corriendo para salvaguardar su vida.

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Según cifras oficiales emitidas por las autoridades, en Bogotá se han presentado más de 70 mil hurtos en lo que va de 2026, cifra que preocupa a todos los habitantes de la capital del país que a diario ven en vivo o en videos de redes sociales atracos violentos y, en la mayoría de los casos, los delincuentes logran escapar sin que nadie haga nada, muchas veces por miedo o por falta de empatía.

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