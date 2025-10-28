Personería de Bogotá abrió investigación contra directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos

La Personería de Bogotá, a través de un comunicado compartido este martes 28 de octubre, anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra varios directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos, por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de un contrato suscrito en el 2022.

RELACIONADO Judicializados funcionarios y contratistas por irregularidades en recursos de los bomberos de Itagüí

Personería de Bogotá investigará a varios directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos

De acuerdo con el documento oficial, la actuación es adelantada por el Grupo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la entidad.

Los funcionarios investigados son la directora general del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao Escobar, y los subdirectores técnicos Gerardo Alonso Martínez Riveros, Mauricio Ayala Vásquez y José Andrés Ponce Caicedo.

El contrato en cuestión, identificado con el número 588 de 2022, tenía como objeto la adquisición de vehículos operativos destinados a la atención de emergencias en la capital.

Ahora, la Personería busca establecer si existieron irregularidades en la gestión, ejecución y control de este proceso contractual.

Abren investigación a directivos de bomberos por millonario contrato

RELACIONADO Confundieron decoración de Halloween con un incendio y llamaron a los bomberos en Cali

“Por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión del contrato 588 de 2022, celebrado por un valor de trece mil quinientos cincuenta y siete millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos pesos m/cte ($13.557.584.700), cuyo objeto era la adquisición de vehículos operativos para la atención de emergencias”, se lee en el documento.

Según la Personería, la investigación disciplinaria tiene como propósito verificar los hechos y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados, conforme a los principios, fines y garantías establecidos en el Código General Disciplinario.