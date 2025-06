Las tensiones entre la oposición en el Congreso y el Gobierno por la consulta popular

La tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso se intensifica debido a la propuesta de una consulta popular.

El mandatario insiste en que tienen la potestad convocarla vía decreto, mientras que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, advierte que dicha acción sería equivalente a desconocer la Constitución.

¿Por qué el gobierno insiste en presentar la primera consulta popular?

El gobierno de Gustavo Petro insiste en que el Congreso no se pronunció debidamente y que por esto la consulta popular será convocada por decreto. Sin embargo, el pasado 14 de mayo el Senado votó 47 por el sí, 49 por el no. Como resultado, un concepto no favorable a esta propuesta del gobierno, decisión que fue comunicada por Cepeda ante la Casa de Nariño.

Tras esto, el gobierno nacional radicó el 19 de mayo erradicó una segunda consulta con cuatro preguntas adicionales en materia de salud.

Durante esa ocasión el presidente Petro tuvo que enviar una carta el 26 de mayo adhiriéndose a la propuesta, ya que la anterior no se consideró válida por carecer de su firma y tener en su lugar la del ministro Guillermo Jaramillo, quien estaba en ese momento como presidente encargado.

A pesar de lo anterior, el gobierno sostiene que el Congreso no se pronunció debidamente, justificando así su intención de convocar la consulta por decreto.

¿Qué dicen las autoridades sobre la consulta popular?

A pesar de la insistencia del gobierno, el senador Cepeda aseguró que el movimiento planteado por el gobierno carece de sustento jurídico.

“No se puede acudir al pueblo sin el sin el visto bueno del Senado de la República, y el Senado no lo dio así de sencillo, de manera que estoy seguro, por ejemplo, que la Registraduría no se va a prestar para hacer una consulta espuria”, dijo el senador del partido Conservador.

Vale la pena recordar que el Consejo de Estado admitió una demanda contra la votación, pero en su auto dejó en claro que el trámite de la consulta se dio por cerrado con la decisión del Senado.