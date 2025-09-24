CANAL RCN
“No tenemos el dinero”: Petro se refirió a los arreglos de la vía al Llano

En su cuenta de X, el presidente Petro sugirió recurrir a “un procedimiento de emergencia” para financiar las obras.

Foto: Coviandina

septiembre 24 de 2025
10:43 a. m.
Este miércoles se cumplen 17 días del cierre de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio tras los derrumbes presentados en el kilómetro 8 en el sector de Chipichape.

El presidente Gustavo Petro se refirió al cierre de la vía al Llano en un trino de X, en el que señaló que la carretera pasa por “un terreno inestable”. El mandatario aseguró que el contrato de concesión se realizó “excluyendo al concesionario de sus arreglos”.

“Ya han visto como un exgobernador, con influencia en la oposición, se ha dedicado a ayudar a debilitar las finanzas públicas. No tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al llano. Dado el éxito de la oposición en hundir la ley de financiamiento en el año 2024”, escribió.

Petro sugirió declarar emergencia para financiar los arreglos de la vía al Llano

El presidente aseguró que un procedimiento de emergencia “podría ayudarnos a financiar las obras”.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la crisis que enfrentan los territorios que rodean el kilómetro 8 de la vía al Llano, al igual que los municipios de los departamentos de Cundinamarca y Meta.

Actualmente se implementa un esquema 4x2 como medida temporal debido a las limitaciones de la vía habilitada como desvío, un sistema que permite el tránsito de vehículos cuatro horas de tránsito en sentido Villavicencio-Bogotá y dos horas en dirección contraria.

La industria hotelera y gastronómica atraviesa uno de sus momentos más críticos. De acuerdo con estimaciones de empresarios locales, las ventas han registrado una caída de hasta el 70 %, atribuida principalmente a la drástica disminución de turistas y visitantes en la región.

