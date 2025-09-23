El presidente y la justicia: la polémica reacción de Gustavo Petro en el proceso contra Nicolás

La controversia en torno al caso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, alcanzó un nuevo nivel de tensión tras las recientes declaraciones de la fiscal encargada y la respuesta del mandatario en redes sociales.

¿Qué hay detrás del caso judicial contra Nicolás Petro?

La fiscal Lucy Laborde, responsable del caso contra Nicolás Petro por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, emitió una carta denunciando presiones indebidas en su labor.

Entre los hechos cuestionados, señaló la asignación de una fiscal de apoyo que no solicitó y citaciones intempestivas justo cuando se disponía a imputar nuevos cargos al acusado.

Por su parte, el mandatario Gustavo Petro reaccionó con un polémico mensaje en X, acusando a la fiscal de parcialidad y de actuar bajo las órdenes de “una candidata presidencial” y “los dueños del gran capital”.

En La Mesa Ancha, la analista invitada, Diana Bernal, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, aseguró que “poner este tipo de mensajes (...) tiene implicaciones para la independencia de nuestro sistema judicial”.

“Yo creo que esto pone de presente dos elementos fundamentales relacionados con la independencia. La independencia al interior de la Fiscalía, que es lo que está denunciando finalmente la orden y el segundo escenario es hacia afuera, la independencia que tiene la fiscal y el sistema de la Fiscalía cuando llega el presidente con un trino a cuestionar efectivamente la actividad de la fiscal. Uno puede entender que es el hijo del presidente, pero este es el presidente. Poner este tipo de mensajes, además tiene implicaciones para el país y en este caso en particular para la independencia de nuestro sistema judicial, es un mensaje que no es bueno”, dijo Bernal.

Este episodio se produce en un contexto donde Nicolás Petro había inicialmente reconocido la comisión de delitos, generando expectativas de una rápida resolución del caso. Sin embargo, el proceso parece haberse estancado desde entonces.

El presidente acusó a la señora Laborde de ser una ficha y estar actuando bajo las órdenes de una candidata presidencial: Victoria Dávila, quien fue en su momento la persona que reveló la declaración de Nicolás Petro en donde reconoció los delitos e incluso aseguró que su papá, sí sabía de todos los dineros que habían llegado o que presuntamente habrían llegado a la campaña.

Fiscal encargada del caso Nicolás Petro publicó carta denunciando presiones

Según el analista Julio Iglesias, “el presidente en ese trino dice que la fiscal está actuando bajo las órdenes de los dueños del gran capital que quieren ver correr la sangre por el país. Son acusaciones muy densas, muy graves y que por supuesto ponen en entredicho la autonomía de la fiscal. La fiscal saca una carta señalando que estaba recibiendo presiones y para negar eso, el presidente la presiona (…) estamos viendo aquí que la justicia en Colombia es de pandereta, es de chiste, porque el hombre más poderoso del país, sin ningún tipo de consecuencias, acusa, señala, pone en la picota pública a una funcionaria de segundo nivel que toma decisiones sobre su hijo. Eso es un hecho gravísimo solo que nos hemos acostumbrado a que este tipo de cosas pasen cada semana”.

La situación plantea serias preocupaciones sobre la presión institucional que podría estar enfrentando el sistema judicial en un caso de alto perfil político. Los analistas advirtieron que esto podría socavar la confianza ciudadana en la imparcialidad de las decisiones judiciales futuras relacionadas con este y otros casos sensibles.

“Es que eso es lo que nos podemos seguir permitiendo, que el presidente siga teniendo esa participación en política porque cuando llegue el proceso judicial, cuando llegue entonces la fase del juicio, qué garantías vamos a tener como ciudadanos de una transparencia en la justicia o qué garantías va a tener el juez en su momento para fallar sin la presión del jefe de Estado”, añadió la docente Bernal.