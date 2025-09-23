Fiscalía desiste de nombrar fiscal de apoyo en el caso Nicolás Petro tras carta de Lucy Laborde

La Fiscalía General de la Nación decidió no designar una fiscal de apoyo en el proceso contra Nicolás Fernando Petro Burgos, luego de que la fiscal del caso, Lucy Laborde, enviara una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero denunciando presiones indebidas y cuestionando la medida administrativa.

Laborde, tercera especializada adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, aseguró en el escrito que la investigación ha sido adelantada de manera “íntegra y ajustada” con un soporte probatorio “muy fuerte”, por lo que no requiere apoyo adicional.

“No requiero apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto”, enfatizó, al señalar que su despacho no ha tenido retrasos y que el proceso ha avanzado con plena suficiencia.

El origen de la polémica

La controversia inició tras la resolución que designaba a la fiscal María Isabel Ramírez Meléndez como apoyo al proceso. Según Laborde, la medida no correspondía a las necesidades de la investigación y ponía en riesgo la autonomía del despacho.

En la misma carta, la fiscal denunció una reunión convocada sorpresivamente el 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción, en la que, sin información previa, se le solicitó exponer avances del caso contra Nicolás Petro, incluido un nuevo radicado de imputación.

La respuesta del presidente Petro

La situación escaló con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, padre del procesado, quien acusó a Laborde de actuar bajo intereses políticos de la oposición. En un extenso pronunciamiento, afirmó que “quieren condenar a mi hijo para condenar a su padre”, y aseguró que la fiscal habría filtrado información a sectores políticos contrarios al Gobierno.

El jefe de Estado cuestionó la independencia de la funcionaria y señaló que el caso ha sido convertido en un “festín político”.

Próximos pasos

Con la decisión de la Fiscalía de no nombrar una fiscal de apoyo, el proceso seguirá bajo la dirección exclusiva de Lucy Laborde, quien pidió garantías para continuar con su labor. La polémica en torno al caso mantiene un alto nivel de tensión política y judicial, con la expectativa de nuevas decisiones en los próximos días.