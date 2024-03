¿Qué es el sometimiento colectivo? La propuesta del presidente Petro a la nueva fiscal general

El acto de posesión de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, fue el escenario en el que el presidente, Gustavo Petro, lanzó una propuesta que se ha vuelto tendencia en las últimas horas. Se trata de un "un acogimiento colectivo a la justicia de participantes del conflicto armado que no encajan dentro de justicias transicionales como la JEP y Justicia y Paz".

“Hay 17.000 procesos que llaman de terceros, así lo llama la Corte Constitucional, que no pueden ser juzgados en la JEP porque allá son los guerrilleros y los militares. No pueden ser juzgados en Justicia y Paz porque allá son los paramilitares, entonces tienen que ir a la Fiscalía a ser investigados y son los terceros y resulta que es el mismo hecho es la misma masacre como El Aro (…) están los que ordenaron la masacre hay que resolver eso porque si no no habrá verdad, es una construcción de una impunidad”, dijo el mandatario.

¿De qué trata el "sometimiento colectivo"?

El mandatario señaló que es una propuesta polémica, pero necesaria, por lo que pidió una nueva reunión con la nueva cabeza del máximo ente acusador para ampliar esta proposición.

La propuesta que surge en medio de su política de paz total se da en momentos en que el Clan del Golfo expresó sus intenciones de reactivar los acercamientos con el Gobierno para determinar qué vía jurídica transitar para desarticular este grupo ilegal.

El "sometimiento colectivo" que propone el presidente a la fiscalía, además, coincide con la ley de sometimiento que el gobierno no ha podido tramitar en el congreso debido a la falta de ambiente político.

En medio de la posesión, el mandatario también pidió a la nueva fiscal su colaboración, en la creación de una reforma a la justicia.

El jefe de Estado sostuvo que la percepción de inseguridad que hoy tienen los colombianos no tiene que ver únicamente con la delincuencia, sino con la falta de credibilidad que tiene la Rama Judicial en el país. “Entonces un ciudadano piensa que la Fiscalía debe servir para eso, para que haya justicia. Y eso implicaría, en mi opinión, una reforma a la justicia”, detalló Petro.