¿Habrá pico y placa en Bogotá este miércoles 31 de diciembre?

A pocas horas de cerrar el año 2025, una de las principales inquietudes entre los habitantes de Bogotá tiene que ver con la movilidad y, en especial, con la aplicación del pico y placa para los vehículos particulares durante este miércoles 31 de diciembre, último día del calendario.

Tradicionalmente, en años anteriores, las administraciones distritales optaron por flexibilizar o incluso suspender la medida con el objetivo de facilitar los desplazamientos propios de las festividades de fin de año, cuando el flujo vehicular aumenta de manera considerable tanto en las salidas como en los ingresos a la capital.

No obstante, para este cierre de año, el panorama será distinto. La ciudad mantendrá la normalidad en la restricción vehicular, una decisión que ha generado diversas reacciones entre los conductores, quienes esperaban algún alivio ante el incremento de viajes, diligencias y compromisos familiares propios de la fecha.

Pico y placa se mantiene sin cambios este 31 de diciembre

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó de manera oficial que no habrá modificaciones especiales ni levantamientos del pico y placa para este miércoles 31 de diciembre de 2025. Según lo informado por la entidad, la medida se aplicará de forma habitual, pese al aumento de desplazamientos que se presenta en la ciudad durante el cierre de año.

Para esta jornada, podrán circular los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que aquellos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 deberán acatar la restricción. Desde el Distrito se insistió en que esta decisión busca mantener el orden vial y evitar mayores congestiones en corredores estratégicos de la capital.

Horarios y recomendaciones para los conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que el pico y placa para automotores particulares rige de lunes a viernes, en un horario continuo comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Durante ese lapso, los conductores que incumplan la norma se exponen a sanciones económicas y a la inmovilización de sus vehículos, tal como lo establece la normativa vigente.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para planificar con anticipación sus desplazamientos, verificar el número de placa antes de salir y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público o medios alternativos de movilidad. Asimismo, se recomendó a quienes deban viajar fuera de la ciudad hacerlo en horarios de menor congestión y respetar las normas de tránsito.

Con esta determinación, Bogotá cierra el 2025 manteniendo intactas sus reglas de movilidad, apostándole a la organización vial en una de las fechas con mayor movimiento del año, y dejando claro que, al menos en esta ocasión, las festividades no implicarán excepciones en el pico y placa.