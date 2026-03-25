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Así regirá el pico y placa para Semana Santa en 2026: mucho ojo viajeros

Movilidad dio a conocer cómo regirá esta medida para millones de conductores.

Pico y placa regional
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
10:39 a. m.
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La Secretaría Distrital de Movilidad y la terminal de transportes de la capital han emitido una alerta a los miles de viajeros que se desplazan durante esta Semana Mayor.

Con el objetivo de evitar el colapso de las vías de acceso y garantizar un ingreso ordenado, las autoridades confirmaron la aplicación del Pico y Placa Regional para el próximo domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección).

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Esta medida, que se ha vuelto una constante en los planes de retorno, modifica sustancialmente la logística de viaje para las familias que planeaban ingresar a la ciudad durante la tarde.

Según el reporte oficial, se espera que más de 2,5 millones de vehículos circulen por los corredores viales de Cundinamarca y Bogotá entre el miércoles santo y el lunes de pascua, lo que ha obligado a reforzar los operativos de control con más de 260 agentes civiles y policía de tránsito.

Así regirá el pico y placa en Semana Santa 2026

El esquema de restricción para el ingreso a Bogotá operará en dos franjas horarias estrictas el domingo 5 de abril. Fuera de estos horarios, el tránsito será libre para todos los vehículos, pero se recomienda a los conductores evitar las "horas pico" de congestión.

  • Hasta las 12:00 m.: No hay restricción. Cualquier vehículo puede entrar a la ciudad.
  • De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo podrán ingresar los vehículos cuya placa finalice en número PAR (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo podrán ingresar los vehículos cuya placa finalice en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9).
  • Después de las 8:00 p. m.: Se levanta la medida y se permite el ingreso de todos los automotores.
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Las autoridades recordaron que el incumplimiento de esta norma conlleva una sanción económica que supera los $630.000 pesos, además de la posible inmovilización del vehículo.

El Pico y Placa Regional no solo afecta a las vías principales de la ciudad, sino que se activa en los nueve corredores de acceso, incluyendo la Autopista Norte (desde el peaje Andes), la Autopista Sur (límite con Soacha), la Calle 13, la Calle 80 y la Vía al Llano.

En Soacha, se implementarán medidas adicionales debido a las obras de TransMilenio. Se habilitará un carril reversible en la avenida Indumil y el uso temporal del carril exclusivo de transporte masivo para agilizar el flujo de vehículos particulares hacia el norte.

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