CANAL RCN
Colombia

¿Por qué la vía al Llano está bloqueada nuevamente?

Los bloqueos intermitentes cumplen más de nueve horas y mantienen paralizados los cuatro ejes viales del Meta.

Bloqueos en la vía al Llano
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
06:23 p. m.
La vía al Llano, eje vital para la movilidad entre Bogotá y la Orinoquía, volvió a vivir un día de bloqueos.

Desde la madrugada, el corredor principal entre Bogotá y Villavicencio y las carreteras que conectan al Meta con Casanare, Guaviare, Vichada y la capital del país permanecen sometidas a cierres intermitentes por parte del gremio taxista.

El detonante esta vez fue un nuevo aumento en el precio del gas vehicular que, según los manifestantes, disparó el valor del metro cúbico hasta superar en más de $1.100 el costo que se paga en otras regiones no productoras.

¿Qué está pasando en la vía al Llano?

De acuerdo con el reporte entregado desde el sitio, los cierres se están aplicando bajo el esquema de una hora completa de bloqueo, seguida de apenas 15 minutos de apertura, una dinámica que resulta insuficiente para evacuar la larga fila de vehículos represados en ambos sentidos: Bogotá–Villavicencio y Villavicencio–Bogotá.

Cada reapertura es breve, y los vehículos avanzan sólo unos metros antes de que vuelva a cerrarse el corredor.

Mientras se mantienen los bloqueos, los representantes del gremio se encuentran reunidos con el ministro de Minas y Energía para exigir una respuesta inmediata al incremento del gas.

¿Por qué el gremio de taxistas está bloqueando la vía al Llano?

Los taxistas aseguran que en Villavicencio el metro cúbico cuesta $3.700, mientras que en diferentes zonas de Casanare fluctúa entre $4.400 y $5.100.

Lo califican como un hecho “inadmisible”, especialmente para dos departamentos que producen más del 60 % de los hidrocarburos y gas del país.

Vocero de la manifestación:

En este momento las estaciones de servicio, los cuatro ejes viales del departamento de Meta, de la ciudad de Villavicencio y el Casanare, los compañeros están haciendo también lo mismo hacia la vía nacional.

Los cierres no sólo afectan la movilidad regional, sino que han vuelto a castigar a los viajeros que ya venían sufriendo los constantes derrumbes en la vía al Llano.

Decenas de usuarios han quedado atrapados en los retenes, perdiendo citas, rutas y desplazamientos esenciales.

Nosotros necesitamos que nos abran la vía, hermano, porque tengo que estar a las dos y media en Granada, a una cita, y miren, la voy a perder, hermano.

En simultáneo, avanza una reunión virtual entre voceros del Meta, representantes de Casanare y funcionarios del Gobierno nacional. De este encuentro dependerá la decisión final sobre si la protesta continúa, se endurece o se levanta.

