Familia de Jaime Moreno pidió al alcalde Galán ofrecer recompensa para capturar al segundo implicado

Noticias RCN ha hecho un minucioso seguimiento al caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes, que lamentablemente fue asesinado el pasado 31 de octubre en Bogotá.

El joven fue brutalmente atacado a golpes por varias personas luego de salir de una fiesta de Halloween.

Hasta el momento, hay una persona capturada implicada en el caso.

Se trata de Juan Carlos Suárez, quien será imputado por la Fiscalía General de la Nación este 5 de noviembre por su participación en la muerte del estudiante.

Durante la audiencia, el ente acusador solicitará que el imputado sea enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Familia de Jaime Esteban Moreno realizó importante solicitud al alcalde Galán

Entretanto, este medio conoció que el abogado Camilo Rincón, quien representa a la familia de Jaime Esteban Moreno, realizó una petición específica al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Rincón solicitó que se ofrezca una recompensa para lograr la captura del segundo agresor, identificado como un hombre vestido de traje negro que aparece en videos de seguridad golpeando reiteradamente a Jaime Esteban.

El sujeto aparece en las imágenes en poder de las autoridades que dejan ver el momento exacto de la agresión, acompañado de una mujer vestida con un disfraz azul.

Es necesario mencionar que la identidad de estas dos personas aún no ha sido establecida por las autoridades, razón que motivó la solicitud de recompensa por parte del representante legal de la familia.

Por otro lado, el abogado Rincón reveló detalles cruciales sobre la investigación en curso y las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

Lo que se sabe sobre el caso de Jaime Esteban Moreno

Según información, se han conocido pormenores sobre cómo ocurrieron los hechos que llevaron al fallecimiento de Jaime Esteban, así como el testimonio del compañero que se encontraba con él en el momento de la agresión.

De momento, las autoridades continúan trabajando en la identificación y captura del segundo agresor, cuya participación en los hechos quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

La petición del abogado busca incentivar la colaboración ciudadana para dar con el paradero del hombre de traje negro.