La transición energética en Colombia enfrenta delicados cuestionamientos. En las últimas horas, el abogado Carlos Roncancio solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación sobre el manejo de los recursos destinados a este objetivo.

Según Roncancio, quien actúa en representación de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), el país invirtió millones en un proyecto que, en la práctica, nunca arrancó.

En el documento radicado ante el ente de control, Roncancio aseguró que los fondos asignados a la transición energética habrían sido utilizados, sin acciones reales en el territorio, ni avances técnicos que permitieran hablar de una transformación sostenible.

Piden a la Procuraduría investigar a la emprensa OCENSA y a su gerente

El abogado señaló directamente a OCENSA y a su gerente, David Alfredo Riaño Alarcón, como responsables de las fallas estructurales del proceso.

A su juicio, la empresa, clave para el transporte de hidrocarburos en el país, pasó de ser una pieza estratégica a convertirse en un foco de malas prácticas.

El país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es la empresa OCENSA, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño Alarcón.

Indicó que el manejo de la compañía se tradujo en una pérdida de rumbo, donde la planeación técnica fue reemplazada por decisiones arbitrarias, la meritocracia por el favoritismo y el liderazgo por la ausencia de visión.

¿Qué pasó con los recursos desviados de la transición energética en Colombia?

La denuncia no solo se centra en lo administrativo, sino que pasa a lo ocurrido en el sector energético; Roncancio señaló no fue un problema técnico ni financiero, sino profundamente humano y ético.

El señor Riaño le mintió al país. Bajo su dirección, OCENSA abandonó la innovación, desarticuló la planeación técnica, deterioró el ambiente laboral y presuntamente convirtió una empresa estratégica en un fortín de intereses personales. Su gestión refleja todo lo que no debe pasar en una compañía que prometía liderar el cambio energético de Colombia.

La crítica se extendió incluso a otras filiales del grupo energético. El abogado advirtió que CENIT, una de las principales empresas de transporte de hidrocarburos del país, estaría incumpliendo obligaciones laborales al negarse a instalar la mesa de negociación colectiva con los empleados, lo que constituiría una violación constitucional.

La Procuraduría ahora deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación formal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y en la gestión de OCENSA.