CANAL RCN
Colombia Video

Ya había conocimiento del plan para atentar contra el contralor, Paloma Valencia y Catherine Juvinao: ¿qué se sabía?

La Defensoría exigió al Estado garantizar la seguridad de estas personalidades y esclarecer los hechos con urgencia.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:30 a. m.
Recientemente, se reveló una alerta grave sobre un posible plan criminal dirigido contra tres figuras públicas del país.

Según confirmó la Defensoría del Pueblo, existiría una organización o estructura detrás de una amenaza que busca atentar contra el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien además es precandidata presidencial.

La alerta fue confirmada directamente por la defensora del pueblo, quien aseguró que ya contaba con información verificable sobre los hechos y que, tras conocerla, dio aviso inmediato a la Fiscalía, a la Policía y al Ministerio del Interior.

¿Qué dijo la Defensoría sobre el plan criminal?

De acuerdo con la Defensoría, la situación es de extrema gravedad porque involucra a líderes de diferentes corrientes políticas y a la cabeza de uno de los órganos de control más importantes del país.

La defensora explicó que ya se está trabajando en el refuerzo de las medidas de protección y que el tema fue puesto en conocimiento de todas las autoridades competentes para prevenir cualquier posible acción en contra de ellos.

El posible plan para atentar contra sus vidas representa un riesgo inminente para las mujeres que ejercen la política, pero también un peligro institucional, al dirigirse contra un funcionario que cumple una función esencial dentro del Estado de Derecho.

La Defensoría pidió a la Fiscalía General de la Nación que actúe con rapidez y que asuma la investigación con prioridad nacional.

También hizo un llamado al Gobierno para que se mantenga la coordinación permanente entre los organismos de seguridad, pues la situación, de confirmarse en su totalidad, podría tener implicaciones directas en la estabilidad institucional del país.

"De manera permanente recibimos amenazas": Gabriel Vallejo, Centro Democrático

El caso ha generado reacciones inmediatas en los partidos políticos. Desde el Centro Democrático, su director, Gabriel Vallejo, expresó una crítica ante la falta de garantías para la oposición.

Hoy no hay garantías para la oposición. Nosotros de manera permanente recibimos amenazas, no solamente a los precandidatos presidenciales, sino a nuestros líderes políticos.

Desde el Partido Verde también se hizo un llamado a la protección de Catherine Juvinao, recordando que en varias ocasiones la congresista ha denunciado amenazas y hostigamientos por sus pronunciamientos públicos.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro ordenó reforzar los esquemas de seguridad de las tres personalidades y dio instrucciones para que las entidades de inteligencia trabajen de manera articulada con la Fiscalía.

