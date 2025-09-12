Planeación Nacional confirma cuál fue departamento solvente en 2024

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirmó que Casanare alcanzó un logro sin precedentes: convertirse en el único departamento del país con calificación de “solvente” en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024.

El territorio de la Orinoquía sobresalió como ejemplo de gestión pública eficiente, gracias a una administración disciplinada y enfocada en el uso responsable de los recursos.

El IDF, creado por la Ley 617 de 2000, mide la capacidad de las entidades territoriales para manejar sus finanzas. Incluye variables como generación de ingresos propios, ejecución presupuestal, nivel de endeudamiento y control del gasto. En este escenario, Casanare no solo cumplió con los requisitos, sino que superó ampliamente los estándares nacionales.

Un puntaje histórico que lo distancia del resto del país

Casanare obtuvo un puntaje de 70,90, ubicándose en el primer lugar del ranking y ampliando una brecha de 17,3 puntos frente al promedio nacional. Esta diferencia deja en evidencia la disciplina fiscal del territorio y su capacidad para sostener una estructura administrativa organizada.

Este resultado se explica, según el DNP, por una gestión sólida encabezada por el gobernador César Ortiz Zorro, quien ha implementado estrategias de responsabilidad fiscal, transparencia en la ejecución del presupuesto y fortalecimiento de los ingresos del departamento. Bajo su administración, Casanare ha logrado estabilizar sus finanzas, garantizar la eficiencia del gasto y proyectarse como un destino confiable para inversionistas y proyectos de impacto.

Mientras otros departamentos enfrentan dificultades para mantener el equilibrio de sus finanzas, Casanare se consolida como un referente nacional en manejo fiscal, un factor que impulsa la llegada de inversión, la generación de empleo y el bienestar social. Para muchos analistas, este desempeño demuestra que una administración pública moderna y organizada puede convertirse en motor de desarrollo.

El reconocimiento obtenido envía un mensaje claro al país: la disciplina fiscal no solo es posible, sino que es indispensable para la sostenibilidad económica de los territorios. La experiencia de Casanare se perfila ahora como un modelo para otras regiones que buscan mejorar su desempeño y avanzar hacia la solvencia.