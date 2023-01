Primicia caso Pecci: los hermanos que habrían planeado el homicidio aceptaron cargos y pidieron perdón

En otro capítulo del caso de homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, luego de capturar a los sicarios y al articulador criminal, para la Fiscalía eso fue sólo el inicio de una compleja investigación que dio como su resultado más reciente las capturas de quienes serían los coordinadores de este crimen, se trata de dos hermanos: Andrés y Ramón Pérez Hoyos, este último exmiembro del grupo criminal ‘Los rastrojos’ quien sirvió como enlace de una organización transnacional para planear el asesinato.

“La Fiscalía cuenta con documentos, prendas de vestir y una camioneta, entre otros elementos que permiten inferir que los procesados coordinaron la ejecución del crimen”, afirmó el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.

El articulador criminal Francisco Luis Correa Galeano pasó a ser el testigo estrella de la Fiscalía y en su interrogatorio reveló cómo fue la planeación del delito con quien fue un viejo compañero del crimen y con quien incluso había compartido cárcel en Montería.

“Yo recibí una llamada a mi celular de Ramón Pérez Hoyos, él me dice que hay un trabajo para hacer que él se encontraba con un chino, ciudadano de la República China en Bucaramanga y Santander y que cuando él regresara me buscaba y hablábamos”, fueron algunos de los detalles de la planeación del homicidio que reveló Correa.

Además, narró paso a paso la articulación del crimen y según él, de dónde venía la orden de acabar con la vida del fiscal Marcelo Pecci.

“Para el día 2 de mayo del 2022 Ramón me citó en Medellín en el centro, ese día me comentó que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo y me dice el nombre del fiscal Marcelo Pecci, que, porque el 'man' se la tenía montada al patrón de ellos porque le metió un hermano a la cárcel al patrón, yo no sé cómo se llama el patrón. Ramón me dice que es un paraguayo”, contiene el testimonio de correa.

Con un amplio y preciso acervo probatorio la Fiscalía reveló las órdenes que le dieron los hermanos Pérez Hoyos a Francisco Correa, cómo se movilizaron a Cartagena en grupos, por tierra, por aire y hasta en moto, entre sicarios, articuladores y coordinadores, así como el dinero a pagar por el crimen

“Me ofrecieron 1.500 millones de pesos y 100 millones de viáticos, Ramón me preguntó que si tenía la gente yo le dije que sí, que yo la conseguía. Él me dio ese día 30 millones de pesos para que fuera cuadrando la vuelta", relató el testigo.

Aunque los sicarios cumplieron con su objetivo la tragedia pudo ser peor, así quedó en evidencia en el interrogatorio conocido en totalidad por Noticias RCN, donde Correa dijo que ellos no sólo llevaban un arma con la que mataron al fiscal Pecci

“La pistola la consiguió Gabriel era una Beretta de las italianas viejas, además, ellos también llevaban una granada. Él me contó que esa pistola después del sicariato la había votado al mar”, concluye el testimonio de una de las mentes detrás del homicidio.

Los hermanos Pérez Hoyos aceptaron cargos y pidieron perdón.

“No tengo palabras para para expresar mis disculpas a la familia Pecci y más a su señora”, “de corazón les pido que me perdonen, a todos los de la sala, a la señora del señor Pecci y a la familia”, fueron las palabras de los hermanos que se encuentran a disposición de la Fiscalía Nacional.