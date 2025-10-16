CANAL RCN
Polémicos audios describen cómo se habría pactado el escándalo de corrupción en Itagüí conocido recientemente

La conversación detalló que dos personas, una funcionaria y un contratista, presuntamente cuadraron cómo se iban a inflar las cifras.

octubre 16 de 2025
01:38 p. m.
Un escándalo de corrupción sacude a Antioquia tras la detención de un contratista y una funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Ambos fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en contratos irregulares que habría desviado cerca de 2.500 millones de pesos.

Hechos se remontan al periodo 2020 – 2023

La Fiscalía presentó como prueba principal una conversación grabada entre Misael Alberto Cadavid Jaramillo, contratista y representante legal de los bomberos, y María Yaneth Rúa García, la funcionaria metropolitana. En el audio, revelado durante las audiencias, presuntamente se mencionó la forma para alterar las cifras.

Cadavid y Rúa habrían acordado la forma de realizar la contratación para obtener ganancias ilegales. Sus defensas intentaron revocar la medida de aseguramiento, pero aún no se ha decidido.

Los contratos se habrían efectuado entre 2020 – 2023 y habrían tenido como objetivo el fortalecimiento de los Bomberos, incluyendo la formación bomberil, giros por servicios de transporte, recargas a líneas telefónicas y la entrega de kits de bioseguridad durante la época de la pandemia. Se cree que el contratista financió su campaña a la Cámara con estos recursos.

Polémicos audios: así se habrían inflado las cifras

Rúa: En el convenio dice: vale seis mil pesos un refrigerio. No, Yaneth, es que resulta que yo me lo conseguí muy bueno por cuatro mil. Usted a mí me tiene que dar una factura por seis mil.

Cadavid: Yo conseguí un souvenir. Le voy a poner un ejemplo a 50 mil pesos, pero si el mismo souvenir lo consigo en igual calidad a 45, esos cinco mil es de mi parte. Eso es plata de su rentabilidad. Es más, yo no escucho lo que acaba de decir.

Aparte de estas dos personas, también está siendo investigado Elkin de Jesús González Correa, suplente de Bomberos Itagüí.

