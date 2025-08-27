Paramédicos que secuestraron a comerciante en ambulancia fueron ubicados por la Policía de Bogotá

Luego de 14 meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá logró ubicar y capturar a dos paramédicos involucrados en el intento de secuestro de un comerciante, ocurrido en junio del 2024.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los paramédicos utilizaron la ambulancia en la que prestaban servicios de emergencia para acechar y capturar a un hombre en el sector del parque de la 93.

Los trabajadores del sector salud eran custodiados por una tercera persona que los seguía de cerca en otro vehículo, pero, ni siquiera él, logró evitar que, en un descuido, el secuestrado abriera la puerta y escapara.

¿Qué otros detalles se conocen de la investigación?

Su víctima era un comerciante del sector inmobiliario a que atacaron por la espalda cuando dejó su camioneta estacionada y bajó para sacar unas compras del baúl.

Entonces, uno de los paramédicos bajó de la ambulancia y lo encañonó para obligarlo a acompañarlos.

Se desconoce; sin embargo, si tenían alguna relación, lo conocían de antemano o fue el primer blanco que cayó en su mira.

Uno de los implicados se fugó s España: Policía intenta ubicarlo

El hombre que escoltaba la ambulancia en un segundo vehículo huyó a España. Pero, de acuerdo con las autoridades, y fue identificado y se emitió una orden de captura y una circular azul de la interpol en su contra.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo , en declaraciones entregadas a la prensa: “la Policía Metropolitana de Bogotá no deja morir estos casos, la intención de secuestrar a esta persona fue evidente, como se ve en el video. Los implicados lo retuvieron para sacarlo del barrio. Pero se mantuvo la investigación y se capturó a los implicados; lo que genera tranquilidad en la ciudad, dado que, no solo cometieron el hecho, sino que hubo toda una estructuración delictiva a su alrededor, de ahí que una persona parte de la organización se haya fugado del país”.