Policía de Ibagué sorprendió con silla de ruedas a artista callejero que no pudo volver a caminar

Juan Carlos, un mimo al que los turistas y habitantes de Ibagué se acostumbraron a ver por las calles del centro, tuvo que dejar su acto, tras un accidente en el que perdió la movilidad de la cintura para abajo.

Desde entonces, se ha visto obligado a pedir limosnas, sin su maquillaje tan característico y esa chispa que le ganó el cariño de los locales, desde hace algunos años.

Sin embargo, su acto de mímicas podría volver, luego de que la Policía comunitaria le hiciera llegar una silla de ruedas eléctrica, entrado septiembre del 2025.

Líder en condición de discapacidad hizo posible la entrega:

Sol, una líder social en condición de discapacidad realizó la donación y la Policía se encargó de adaptarla a las necesidades de Juan Carlos.

Para la lideresa era una prioridad devolverle la movilidad y libertad necesaria para que siga compartiendo su arte con el mundo o busque nuevas formas de salir adelante, ahora, que puede desplazarse sin mayor problema.

Juan Carlos recibió la silla con una sonrisa de oreja a oreja e inició el primer recorrido en su silla en medio de aplausos e indicaciones d ellos uniformados que coordinaron la entrega en una de las patrullas de la Policía comunitaria.

Ibagué sigue trabajando para convertirse en una ciudad amigable con personas en condición de discapacidad:

Tan solo en el primer semestre del 2024, la Alcaldía de Ibagué certificó a 572 personas con algún tipo de discapacidad, para avanzar en los más de 20 programas con los que buscan combatir la exclusión y discriminación de esta población.

Según dijo la secretaría de Salud municipal, Liliana Ospiuna, “con estas certificaciones facilitamos los planes, programas y proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Así, con este medio verificamos la existencia de la discapacidad y se priorizan para programas sociales”, con los que se han entregado elementos para facilitar el desarrollo de sus actividades y se han ido adaptando los espacios en la ciudad.