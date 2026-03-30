Policía incautó 60 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado: su destino era Brasil

La Policía Nacional informó este domingo 29 de marzo que, a través de la Dirección de Antinarcóticos, logró la incautación de 60 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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La operación se desarrolló en el marco de la estrategia Esmeralda Plus y dejó como resultado la captura de cinco personas: cuatro ciudadanos estadounidenses y una colombiana, quienes pretendían transportar la sustancia en equipaje de bodega con destino a São Paulo, Brasil.

Marihuana oculta en maletas de bodega

Según el comunicado oficial, la droga estaba distribuida en 60 paquetes rectangulares y oculta entre las maletas de los pasajeros.

Tras las labores de perfilación y análisis, los inspectores de Antinarcóticos detectaron la sustancia, que fue enviada al Laboratorio Químico Antidrogas para determinar su concentración de THC. De manera preliminar, se estableció que se trataba de marihuana de alta pureza, lo que incrementaba su valor en el mercado ilegal.

La Policía señaló que esta acción afecta las rentas criminales en cerca de 300.000 dólares y evitó la comercialización de aproximadamente 60.000 dosis.

Impacto en el crimen internacional

El brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos, destacó la importancia de este resultado: “Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”.

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La institución aseguró que continuará fortaleciendo las operaciones de control en aeropuertos y fronteras, con el objetivo de desarticular las redes de narcotráfico y reducir el impacto del crimen organizado.