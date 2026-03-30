Asesinan a estudiante de 13 años en un tiroteo en escuela de Argentina: ocho alumnos heridos

Un estudiante de 13 años murió y al menos ocho personas resultaron heridas este lunes cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina.

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El inusual episodio que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, una localidad de 16.000 habitantes en la provincia de Santa Fe.

Una fuente del Ministerio de Seguridad señaló que:

Lo que tenemos contrastado hasta ahora es que no se trataba de un conflicto intraescolar.

Aterradores testimonios de alumnos que sobrevivieron al tiroteo

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, había señalado el gobierno provincial en un comunicado.

Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela para evaluación, uno de ellos inicialmente grave pero estable. Se trata de "una menor de 13 y uno de 15 años", dijo el ministro.

Las identidades del agresor y las víctimas aún no se han dado a conocer.

El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio de unos 1.500 alumnos.

"Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo", dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.

Es un "momento muy, muy triste y muy conmocionante. Así que queremos acompañar en primer lugar a la familia de Ian, del chico, que hoy perdió la vida", dijo Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, en una conferencia de prensa horas después del incidente al referirse a la víctima por su nombre.

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Detuvieron al menor de 15 años que perpetró el tiroteo en escuela de Argentina

El agresor se encuentra detenido, según el ministerio de Seguridad provincial.

No registra antecedentes, no tuvimos intervención a lo largo de toda su trayectoria escolar (…) Atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja.

El arma que usó el agresor "presuntamente es una escopeta", dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

En Argentina no suelen ocurrir este tipo de tiroteos. Los más recordados son los ocurridos en 2000 en la ciudad de Rafael Calzada, que dejó un muerto; y en 2004 en Carmen de Patagones, con tres fallecidos. Ambos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.