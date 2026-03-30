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Las hipótesis detrás del ataque con drones y granadas contra estación de policía en Arenal

El ataque ocurrió en vísperas de la Semana Santa, época de alta movilización de viajeros por estas carreteras.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
12:11 p. m.
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Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Arenal, al sur del departamento de Bolívar, en la noche del domingo. Hacia las 7:00 p.m., la estación de policía fue blanco de un ataque con granadas y drones bomba, lo que generó alarma entre la población y dejó una persona herida en una vivienda cercana.

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El secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, confirmó que la vecina afectada recibió atención médica inmediata y se encuentra fuera de peligro. Recordó además que esta misma estación ya había sido atacada el pasado 3 de agosto por hombres armados que dispararon indiscriminadamente contra las instalaciones.

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Hipótesis sobre los responsables

Las autoridades manejan dos hipótesis sobre los autores del ataque. Según información de inteligencia, se presume que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás de la acción.

Una de las posibilidades es que el grupo armado busque golpear directamente a las fuerzas militares y de policía. La otra apunta a que intentan obligar al Ejército a mover sus tropas de zonas estratégicas donde actualmente están desplegadas.

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Berrio destacó que, a diferencia de años anteriores, todas las estaciones de policía del departamento cuentan hoy con al menos 20 uniformados, lo que permite responder con mayor capacidad a este tipo de agresiones. Además, el Ejército ya moviliza refuerzos hacia la zona.

Garantías de seguridad en Semana Santa

El ataque ocurre en vísperas de la Semana Santa, época de alta movilización de viajeros por las carreteras de Bolívar.

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Ante la preocupación ciudadana, el secretario de seguridad aseguró que se han tomado medidas conjuntas entre la Gobernación, los 46 alcaldes del departamento y la Fuerza Pública para garantizar la tranquilidad de residentes y turistas.

Berrio subrayó que Bolívar es un destino reconocido por su riqueza cultural y religiosa, con municipios como Mompox que reciben gran afluencia de visitantes durante estas fechas.

“Estamos trabajando de manera articulada para que todos puedan desplazarse con confianza y disfrutar de nuestras tradiciones”, afirmó.

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