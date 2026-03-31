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Policía Nacional detiene a alias El Apóstol tras atentado con granada en Kennedy

Según la Policía, el capturado obtenía información de sus víctimas mediante redes sociales y consultas oficiales.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
07:11 a. m.
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La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias El Apóstol, presunto integrante de una estructura criminal con injerencia en San José del Guaviare.

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El operativo fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y culminó en el municipio de Güepsa, Santander, donde el señalado intentaba ocultarse.

Extorsión y atentado en Kennedy

La investigación, que se extendió durante cuatro meses, inició tras la denuncia de un ciudadano que desde el 12 de julio de 2025 recibía llamadas y mensajes intimidatorios.

Los delincuentes exigían el pago de 500 millones de pesos, bajo amenazas contra su vida y la de su familia. La víctima alcanzó a entregar cerca de 14 millones de pesos.

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De acuerdo con las indagaciones, el 30 de noviembre de 2025 alias El Apóstol habría lanzado una granada contra una vivienda en el sector de Mandalay, localidad de Kennedy, causando daños materiales.

El hecho estaría directamente relacionado con las presiones extorsivas. Según la Policía, el capturado obtenía información de sus víctimas mediante redes sociales y consultas oficiales para identificar bienes y rutinas.

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Medida de aseguramiento

Tras su judicialización, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de terrorismo, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

Con esta captura, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en Bogotá y otras regiones del país.

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