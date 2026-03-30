Sendero de Monserrate estará completamente cerrado el próximo martes 31 de marzo: esta es la razón

El acceso al sendero del cerro de Monserrate será suspendido de manera total durante este martes 31 de marzo.

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La decisión fue confirmada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entidad encargada de la administración de este espacio.

La medida implica que no habrá paso de personas durante toda la jornada.

¿Por qué el sendero de Monserrate está cerrado este martes 31 de marzo?

De acuerdo con lo informado por el IDRD, el cierre será por acciones de mantenimiento que se realizan de manera semanal con el objetivo de conservar el sendero en condiciones óptimas para su uso.

Las intervenciones buscan garantizar un recorrido seguro y con las condiciones adecuadas de movilidad para cada visitante que asciende o desciende por esta ruta.

Sin embargo, el cierre se da en un momento clave, previo a la conmemoración de la Semana Santa, una de las temporadas de mayor flujo de personas hacia Monserrate. Según las proyecciones entregadas por la entidad, el Viernes Santo, que este año corresponde al 4 de abril, podría registrar el ascenso de cerca de 60.000 personas.

Ante este panorama, las autoridades han advertido que, durante los días de mayor concurrencia, el ingreso al sendero peatonal podría ser restringido si se alcanza la capacidad máxima permitida.

Horarios para subir a Monserrate en Semana Santa

El sendero retomará su funcionamiento a partir del miércoles 1 de abril y, hasta el domingo 5 de abril, operará en su horario habitual.

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En ese periodo, el ascenso estará habilitado entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m., mientras que el descenso podrá realizarse hasta las 4:00 p. m.

Para quienes tenían previsto subir el día del cierre, las autoridades recordaron que se mantienen disponibles los sistemas de transporte alternos, como el teleférico y el funicular, que continuarán operando durante la Semana Santa bajo los siguientes horarios:

Lunes a sábados: 6:30 a. m. a 10:00 p. m. (servicio de taquilla hasta las 10:00 p. m.)

Domingos: 5:30 a. m. a 5:00 p. m. (servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.)

Días festivos: 6:30 a. m. a 5:00 p. m. (servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.)

El IDRD reiteró que estas intervenciones son necesarias para el correcto funcionamiento del sendero y que hacen parte de una programación constante orientada a preparar este punto ante eventos de alta asistencia.