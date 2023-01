Esta es la versión de Daniela Echeverry, patrullera involucrada en caso de trata de personas en Cartagena

Noticias RCN realizó una exhaustiva investigación sobre una triste realidad que se vive diariamente en Cartagena: las redes de prostitución, y en el ejercicio de la labor de indagación, se descubrió que una expatrullera de la Policía Nacional se vio envuelta en un escándalo que tendría relación con este flagelo.

La exuniformada, identificada como Daniela Echeverry, al parecer, hacía parte de una red que ofrecía servicios sexuales a extranjeros que llegaban como turistas a la Fantástica.

Cabe mencionar que actualmente la expatrullera se encuentra recluida en una cárcel de Arauca y pide que la trasladen porque teme por su seguridad. Se mantiene en que es inocente y que quienes están detrás de todo esto, le dañaron la vida.

“No puedo estar acá porque me encuentro en estos momentos en la cárcel de Arauca y hay mucha gente del ELN y de las Farc que no gustan de mí. Entonces, antes de que mi vida corra peligro, yo necesito que me trasladen”, señala Daniela en un video compartido por sus familiares.

¿Cómo empezó todo?

En diálogo con Noticias RCN, la directora de seguridad territorial de la Fiscalía General de la Nación, Luisa Obando, aseguró que Daniela era la encargada de identificar a las mujeres, de acuerdo con los perfiles que buscaban los clientes.

“Con algunas mujeres, tanto de su círculo social como incluso otras personas de algunas ciudades, y también algunas compañeras a quienes les decía la rentabilidad que tenía la prestación de este servicio. Iba una parte para Berta, otra parte para ella y otra parte para la persona que ella ofrecía”.

Berta y su relación con Daniela Echeverry

Las labores investigativas de la Fiscalía arrojaron que, al parecer, Daniela tenía una relación cercana con una mujer, oriunda de Venezuela, identificada como Berta Ramírez y quien sería la encargada de la red de trata de personas.

Según Obando, “la patrullera Daniela, que al momento de su captura no estaba en el departamento de infancia y adolescencia, precisamente fue una de las personas que inició prestando sus servicios sexuales a favor de la otra capturada, que es la señora Bertha”.

La supuesta implicación de Daniela con la red criminal se descubrió luego de que un agente estadounidense, se infiltrara y lograra acercarse al grupo “escondido en la fachada de un centro de masajes a domicilio administrado por Berta Ramírez Torres, venezolana de 44 años” y quien “creyendo que se trataba de un turista ávido de sexo pago le envió a su teléfono un catálogo de mujeres”.

En mensajes de WhatsApp, que hoy están en poder de la Fiscalía, Berta le decía al agente encubierto que le enviaría “fotos para que vea la mujer que quiere. las primeras son mayores y las otras son menores de 20 años. Otras tienen 20; ellas son muy buenas. Muéstrales a tus amigos a ver que dicen”.

De todas las imágenes, la que más llamó la atención del agente fue la que correspondía a la patrullera de la Policía y esa fue la que seleccionó. Berta le explicó al hombre que Daniela no podía cumplir con el encuentro, puesto que era policía y porque se encontraba trabajando. Entonces, le envió su contacto para comunicarse con ella.

Tiempo después, se logró concretar la cita y videos de cámaras de seguridad, dejarían ver el momento en el que Echeverry se reúne con el agente. Al parecer, Daniela llevó a otra amiga, también policía, para que accediera a tener relaciones con el hombre a cambio de dinero.

Por estos hechos y varias pruebas en poder de la Fiscalía, Daniela fue capturada y enviada a una cárcel de Arauca.

Entretanto, Noticias RCN conoció la versión de un amigo cercano de la exuniformada, quien señaló que ella se encontraba realizando labores encubiertas cuando la relacionaron con la red de explotación.

Adicionalmente, afirmó que Daniela estaba ejecutando esa tarea bajo la orden de un supervisor que “la envío varias veces a la torre del reloj de infiltrada de civil para que se contaminara con lo del trabajo sexual allá en esa torre, para tener información de trata de personas, pero ella no estaba capacitada”.

