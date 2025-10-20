CANAL RCN
Policías atacados con flechas por indígenas en Bogotá hablaron de sus heridas

El viernes 17 de octubre se registró un grave episodio de violencia que dejó a cuatro policías heridos con flechas.

octubre 20 de 2025
02:25 p. m.
Un hecho que causó indignación en Bogotá fueron las protestas sociales de varios estudiantes y comunidades indígenas que terminaron con largos bloqueos durante en la avenida El Dorado de la calle 26 y que se originaron frente a la Embajada de Estados Unidos, el pasado viernes 17 de octubre.

En medio de estos hechos cuatro uniformados resultaron heridos. Fueron atacados con flechas, piedras y bengalas. Varios de ellos tuvieron que recibir atención médica.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos como terrorismo, por lo que instauró una denuncia para que se castiguen a los responsables de todo esto.

¿Cómo están estos uniformados que resultaron heridos?

De los cuatro uniformados que resultaron heridos. Tres de ellos ya fueron dados de alta y se están recuperando de sus heridas.

Ellos hablaron en medio de una visita que hizo el ministro de Defensa, quien también catalogó este hecho como un intento de homicidio.

Estos policías llevan cerca de 17 años en la institución y le contaron al ministro cómo avanza la recuperación, porque tuvieron heridas en lo que es el brazo y en la cabeza.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que esto fue una protesta muy bien organizada, financiada y algunas de las hipotecas de las autoridades dicen que incluso el ELN podría estar de los hechos.

Hablan los policías heridos con flechas en Bogotá

El subintendente Carlos Blanco habló de la herida que le dejó una flecha el pasado viernes cuando le hacía frente a las protestas en Bogotá. Solo pensó en su familia, en especial sus dos hijas de 8 y 15 años.

Su vocación lo motiva para esperar este momento.

Muy contento y orgulloso de estar en la Policía Nacional.

Junto a él está el patrullero Jefferson Yate, a quien impactaron con una flecha que traspasó sus elementos de protección.

No los identifique. La flecha fue de lado.

Su recuperación tardará algunas semanas. Su familia es su gran apoyo y motivación, porque tiene claro que seguirán sirviendo.

