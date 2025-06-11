Polo Democrático confirma que Daniel Quintero no pertenece a su colectividad política

El Partido Polo Democrático Alternativo certificó oficialmente que el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, no hace parte de esa colectividad política.

Partido Polo Democrático aclaró que Daniel Quintero no pertenece a su colectividad

La aclaración fue emitida en respuesta a una solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que pidió verificar si el aspirante había quedado inscrito para participar en la consulta presidencial del pasado 26 de octubre.

En un documento, el asesor jurídico del Polo Democrático, Luis Humberto Calderón Muñoz, explicó que, tras revisar los registros internos, se constató que Quintero no figura como afiliado al partido ni presentó ninguna solicitud de aval o preinscripción como precandidato.

“El accionante no se encuentra afiliado al partido Polo Democrático Alternativo, motivo por el cual no fue objeto de solicitud y/o expedición de aval, como tampoco efectuó preinscripción alguna”, señala el escrito presentado dentro de la acción de tutela interpuesta por Quintero contra la Registraduría.

El documento también incluye una certificación firmada por el secretario general del partido, Antonio Javier Peñaloza Núñez, quien ratifica que, tras revisar la base de datos oficial de afiliados, el nombre de Daniel Quintero no aparece vinculado al Polo Democrático.

Ante esta verificación, el partido pidió al juez negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el exmandatario, argumentando que la colectividad no tiene legitimación en el caso, ya que el accionante no está inscrito ni ha tenido relación formal con el movimiento político.

Partido Polo Democrático respondió a petición de la Registraduría

“De acuerdo con lo expuesto anteriormente, solicito muy Respetuosamente H. Magistrado lo siguiente: Se nieguen todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte demandante por improcedencia de la acción frente al partido POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (...) solicito se tengan como tales las siguientes: 1. Certificado de no afiliación al partido del accionante expedido por el secretario general del partido. 2. Certificado de no preinscripción a candidatura por parte del accionante expedido por el área de Gestión Electoral”, se lee en el documento compartido por el partido.

La respuesta del Polo se da en medio del proceso que adelanta la Registraduría para esclarecer las inscripciones de los precandidatos que participaron o pretendían participar en las consultas interpartidistas realizadas el pasado 26 de octubre.