Registraduría pide a partidos aclarar si Daniel Quintero participó en la consulta del 26 de octubre

La Registraduría Nacional del Estado Civil envió una comunicación formal a los representantes legales de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano, solicitando que informen si el ciudadano Daniel Quintero Calle quedó inscrito en firme para participar en la consulta popular de la coalición de izquierda realizada el pasado 26 de octubre.

Registraduría pide aclarar situación de Daniel Quintero

La solicitud surge luego de que la entidad recibiera una petición de registro para conformar un comité promotor de firmas que busca inscribir a Quintero como candidato presidencial por un grupo significativo de ciudadanos.

Sin embargo, la Registraduría advirtió que debe resolver varios interrogantes antes de aceptar dicho registro, entre ellos la confirmación de sí el exalcalde de Medellín participó o no en la consulta de las fuerzas de izquierda, lo que podría inhabilitarlo para aspirar por otro movimiento dentro del mismo proceso electoral.

El comunicado, firmado por Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral, cita el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que desarrolla el artículo 107 de la Constitución Política, y establece que los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos, movimientos y precandidatos que las convoquen o participen en ellas.

Asimismo, la norma dispone que un precandidato se considera participante desde el momento en que su inscripción queda en firme, de acuerdo con las reglas internas de la colectividad.

Por lo tanto, quien haya participado en una consulta no puede inscribirse posteriormente como candidato en otra circunscripción ni por un grupo distinto durante el mismo proceso electoral.

a Registraduría recordó que no recibió comunicación previa de ninguno de los tres partidos, antes de la consulta, notificando el retiro o renuncia de Quintero como precandidato.

“Ni la organización puede defraudar a sus miembros y simpatizantes, ni el Estado puede auspiciar que se defraude al elector o votante”, señala la Corte, según el texto citado por la Registraduría.

¿Qué pasará con la candidatura de Daniel Quintero?

Con base en estos argumentos, la Registraduría solicitó a Gabriel Becerra, del partido Unión Patriótica; Carlos Alberto Benavides, del Polo Democrático; y Jaime Caicedo Turriago, del Partido Comunista Colombiano, que informen oficialmente si la inscripción de Daniel Quintero quedó en firme dentro de la consulta popular del 26 de octubre, de acuerdo con los estatutos y disposiciones internas de sus partidos.

Esa respuesta será determinante para que la entidad decida si procede o no con la inscripción del comité promotor de firmas que respalda la nueva aspiración presidencial de Quintero Calle.