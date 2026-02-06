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Volcán Puracé continúa emitiendo nubes de ceniza: experto advirtió posibles afectaciones respiratorias

Especialistas alertan sobre síntomas respiratorios que podrían presentar las personas que están expuestas.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
01:55 p. m.
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La actividad del Volcán Puracé continúa siendo motivo de monitoreo permanente por parte de las autoridades y expertos.

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En los últimos días, densas columnas de ceniza han alcanzado alturas superiores a los 600 metros, y aunque inicialmente la caída de ceniza fue vista como una molestia para las comunidades, especialistas advierten que la exposición prolongada a estas partículas puede generar efectos en la salud.

¿Por qué el Volcán Puracé continúa emitiendo nubes de ceniza?

El Volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, continúa registrando emisiones constantes de gases y material particulado que forman grandes columnas visibles desde distintos municipios de la región.

Según el Servicio Geológico Colombiano, la actividad actual mantiene características particulares que han permitido que las nubes de ceniza alcancen importantes alturas y se dispersen con facilidad por efecto de los vientos.

El vulcanólogo Cristian Santacoloma explicó que este comportamiento puede compararse con un “grifo abierto”, donde existe una salida permanente de gases que arrastran partículas hacia la atmósfera.

Este proceso hace que la columna coja más altura, que se amplíe más, que se engrose, que se vea también como volutas que se forman en el campo fumarólico.

¿Qué riesgos para la salud puede generar la ceniza volcánica?

La principal preocupación de las autoridades sanitarias está relacionada con las afectaciones respiratorias que podrían sufrir las personas expuestas de manera continua a la ceniza.

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De acuerdo con el neumólogo Luis Eduardo Ramírez, del Hospital San José de Popayán, las partículas suspendidas en el aire pueden ocasionar diversas molestias respiratorias.

Puede producir síntomas respiratorios altos como estornudadera, rinitis, puede producir obstrucción nasal, tos seca, algunas veces puede ocasionar episodios de tos con expectoración y puede generar silbidos en el pecho.

Los especialistas advierten que estos síntomas pueden presentarse con mayor intensidad en personas que ya padecen enfermedades respiratorias o que permanecen largos periodos en zonas donde se concentra el material volcánico.

¿Qué recomendaciones hacen los expertos a las comunidades cercanas al Volcán Puracé?

Frente al incremento de las emisiones, los profesionales de la salud recomiendan reducir al máximo la exposición a la ceniza.

El neumólogo Luis Eduardo Ramírez señaló que la principal medida de prevención consiste en evitar el contacto con el agente que está generando los síntomas.

Tratar en lo posible, que es como lo más difícil, evitar la exposición al factor que esté generando estos síntomas respiratorios.

Las autoridades también recomiendan estar atentos a los reportes oficiales y seguir las indicaciones emitidas por los organismos encargados de la gestión del riesgo.

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