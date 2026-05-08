Salitre Mágico sorprendió con beneficios para trabajadoras por el Día de la Madre

En medio de la celebración del Mes de la Madre, Salitre Mágico dio a conocer varias iniciativas enfocadas en el bienestar de las mujeres que hacen parte de su equipo de trabajo, especialmente aquellas que también cumplen el rol de madres.

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El parque, reconocido como uno de los escenarios de entretenimiento familiar más importantes del país, destacó su apuesta por crear ambientes laborales más flexibles y cercanos a las necesidades familiares.

La iniciativa llega en un momento en el que muchas mujeres buscan espacios laborales que les permitan crecer profesionalmente sin dejar de compartir tiempo de calidad con sus hijos. Por eso, desde el parque aseguran que fortalecer la conciliación entre la vida personal y el trabajo se ha convertido en uno de sus principales objetivos.

Las madres toman protagonismo dentro del parque

Actualmente, el 10,3 % de los colaboradores de Salitre Mágico corresponde a madres, mientras que el 22,6 % de las mujeres que trabajan allí también desempeñan este rol.

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Según explicó la compañía, estas cifras reflejan la importancia de construir entornos laborales que comprendan la maternidad y apoyen a quienes deben equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales.

“En Salitre Mágico creemos que apoyar a las madres jóvenes también es una forma de construir un mejor entorno laboral y familiar. Hoy, el 10 % de las mujeres que hacen parte de nuestro equipo son madres, en su mayoría menores de 30 años, y gracias a nuestros horarios flexibles pueden compartir más tiempo de calidad con sus hijos sin dejar de crecer profesionalmente”, afirmó Diana Zambrano, subdirectora de marketing.

Horarios flexibles y bienestar familiar

Entre las novedades que resaltó el parque de diversiones están los horarios flexibles y dinámicas laborales pensadas para facilitar el tiempo en familia. La empresa asegura que estas medidas buscan mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de sus trabajadoras.

Además, destacaron que las madres aportan sensibilidad, compromiso y dedicación en áreas clave del parque, desde la operación hasta la atención al público. Para Salitre Mágico, apoyar la maternidad también significa fortalecer la experiencia que viven miles de familias colombianas cada año.