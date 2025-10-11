Habló el juez del caso Jaime Esteban Moreno que sufrió grave accidente antes de tomar importante decisión

El juez 37 de control de garantías, José Alejandro Hofmann, quien estaba a punto de resolver la solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por el crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, al salir de una fiesta de Halloween, deja el caso que será designado a un nuevo juez.

El pasado 7 de noviembre, Hofmann se encontraba en el complejo judicial de Paloquemao cuando se tropezó, se cayó y sufrió una delicada fractura de fémur izquierdo, lo que lo mantendrá fuera de los estrados por 30 días.

El accidente ocurrió minutos antes de anunciar la decisión sobre la medida de aseguramiento aplicable al procesado.

Designarán nuevo juez en el caso de Jaime Esteban Moreno

Tras el accidente que llevó al juez Hofmann a ser trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, requirió de una cirugía de fémur que lo llevará a permanecer varias semanas en incapacidad médica:

“El 7 de noviembre sufrí un accidente en las instalaciones de Paloquemao, momento en cual salía de Comité de Sistema Penal Acusatorio y me dirigía a tomar la decisión en el caso del presunto homicidio de estudiantes en una universidad de Bogotá (…) me encuentro en hospitalización después de una cirugía de fémur que implica riesgo vital”, confirmó.

Razón por la que el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno será resuelto por otro juez de control de garantías:

No es ético ni con el equipo que está ayudándome a cuidar, ni con el procesado cuyas garantías se deben respetar, que el suscrito atienda una audiencia en tales condiciones médicas.

Juez José Alejandro Hofmann se refirió a su estado de salud

En las últimas 72 horas, después del grave accidente, el togado fue sometido a una intervención quirúrgica delicada y de la que espera recuperarse satisfactoriamente. Sin embargo, reveló cómo se encuentra:

En lo personal, me encuentro devastado, ya que mi futuro ahora es incierto en cuanto a si podré volver a caminar o no.