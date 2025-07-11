Amigo de Ricardo González confiesa detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno y menciona a una tercera mujer involucrada

Noticias RCN reveló en exclusiva el testimonio de un amigo cercano de Ricardo González, principal sospechoso del homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

Según el relato de su amigo, González habría confesado horas después del crimen, mientras trabajaba en un puesto de comida rápida en San Victorino, que había estado involucrado en una violenta confrontación.

El testigo lo describió como “notablemente nervioso” y aseguró que el joven le mostró heridas en el codo y los dedos, señalando que “se encendió con los manes” durante el altercado que terminó con la muerte del joven universitario.

La confesión del caso y el último rastro de Ricardo González

La reconstrucción de los hechos indica que González golpeó a Moreno a las 3:05 de la madrugada del viernes 31 de octubre.

Seis horas más tarde, videos de seguridad conocidos por Noticias RCN muestran que llegó a su lugar de trabajo en el centro de Bogotá, vistiendo una camiseta con orejas de conejo, las misma que llevaba durante el ataque.

Durante el día, sostuvo varias llamadas y conversaciones con comerciantes, entre ellos el amigo que ahora aporta detalles clave. El sábado primero de noviembre, González volvió a aparecer en San Victorino, esta vez con la misma ropa del día del crimen. A las 4:14 de la tarde abandonó el lugar sin regresar, iniciando su fuga.

Una tercera mujer en el grupo implicado

El testimonio también reveló la existencia de una tercera mujer que habría estado presente en el bar la noche del crimen, presuntamente pareja de González. Esta nueva implicada se suma a Juan Carlos Suárez, ya imputado por homicidio agravado, y a las dos mujeres inicialmente capturadas y luego dejadas en libertad.

Las autoridades continúan la búsqueda de González, quien permanece prófugo, mientras los videos de seguridad y los testimonios se convierten en piezas clave para esclarecer el caso.