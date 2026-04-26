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Las cuentas que ahora hace Millonarios para clasificar, tras triunfos del Medellín y Cali

Millonarios hace cuentas para clasificar tras los triunfos de Medellín y Cali: debe ganar y esperar resultados clave en la recta final de la Liga BetPlay.

Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

abril 26 de 2026
02:11 p. m.
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La Liga BetPlay entra en su recta final y la tensión crece entre los equipos que aún sueñan con clasificar. Tras los triunfos de Independiente Medellín y Deportivo Cali, Millonarios quedó por fuera del grupo de los ocho, pese a su reciente victoria frente a Tolima.

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A falta de que finalice la fecha 18, varios clubes ya hacen cuentas con calculadora en mano. Solo restan tres partidos por disputarse este domingo, tras los cuales se definirá el panorama de la última jornada, que se jugará en simultáneo debido a su impacto directo en la clasificación.

Millonarios, obligado a ganar y esperar resultados

El panorama para el equipo ‘embajador’ no es sencillo. Aunque hizo su tarea en la jornada anterior, los resultados de sus rivales directos lo sacaron momentáneamente de los ocho. Ahora, el margen de error es mínimo.

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Millonarios deberá vencer a Alianza FC en condición de visitante en Valledupar. Sin ese resultado, cualquier opción de clasificar se esfuma. Pero incluso ganando, no dependerá de sí mismo.

El conjunto azul necesita que Deportivo Cali no sume de a tres frente a Deportes Tolima y que Medellín no logre una victoria ante Águilas Doradas.

Otros resultados que pueden definir su futuro

Además de esos marcadores, Millonarios deberá mirar de reojo lo que ocurra en el clásico capitalino entre Santa Fe e Internacional de Bogotá, otro duelo directo que puede alterar la tabla.

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El cierre promete ser dramático. “Las cuentas están claras, pero no depende solo de nosotros”, es una frase que resume el sentir del entorno azul en este momento decisivo.

Con la última fecha a la vuelta de la esquina, Millonarios se juega más que tres puntos: se juega la posibilidad de seguir en carrera por el título o despedirse antes de tiempo.

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