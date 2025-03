¿Por qué Laura Sarabia habla de la exitosa serie Game of Thrones y específicamente de un personaje de la serie?

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, estuvo conversando con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, sobre varios aspectos de su gestión al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro, y otros un poco más personales.

Preguntada por su estado actual, confesó que sigue tratando de que "la desesperanza no me venza y ojalá que no nos venza a ningún colombiano", esto antes de reconocer que cuenta con varios detractores, incluso al interior del proyecto del presidente Petro.

También hizo énfasis en lo que le ha costado a su familia el papel que ha desempeñado hasta hoy día, a lo largo de estos años:

Tengo un motorcito que se llama Alejandro y que todos los días me levanto por él y porque él tenga un mejor país, y porque esté muy orgulloso de su mamá. Que sepa que vale la pena no tener a su mamá todo el tiempo

Estando en la oficina de la canciller, pudimos evidenciar de varios elementos que hablan un poco más sobre Sarabia, entre ellos una colección de los llamados funkos, todos ellos sobre un personaje específico de la aclamada serie Game Of Thrones: Arya Stark.

¿Qué significan para usted los funkos que tiene de Game of Thrones?

“Es Arya Stark. Era la más chiquita de toda la familia Stark, pero ella pasó por una transformación, se tuvo que ir a cuartos de invierno, se tuvo que salir de la escena, prepararse, y sobre todo, su mayor lección es que cada golpe era una lección, y cada lección nos hace mejores”.

¿Y eso es lo que siente que le ha pasado también a usted y por eso la comparación con Arya?

Yo pienso que para mí ha sido, cada golpe para mí ha sido una lección. Y para mí cada una de esas lecciones, trato de que me hagan mejor y sobre todo de jamás perder mi humanidad. Y es eso, por eso están en sus diferentes formas. Porque ha tenido que pasar por todas las transformaciones, y creo que eso también mucho ha sido mi vida, que ha tenido que pasar por todas las transformaciones, y ha tenido que levantarse muchas veces y seguir en la batalla”.