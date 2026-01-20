Benedetti detalló por qué no hubo acuerdos con los gobernadores sobre el decreto económico

Tras una reunión que se extendió por más de tres horas entre el Gobierno Nacional y los gobernadores departamentales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las versiones que hablaban de una supuesta rebelión regional frente al decreto de emergencia económica que incrementa los impuestos al tabaco y al licor.

El encuentro, realizado durante la mañana del lunes 19 de enero, concluyó sin acuerdos definitivos.

Los mandatarios regionales expresaron su inconformidad con la medida, advirtiendo riesgos para las finanzas departamentales y anunciando acciones ante la Corte Constitucional. Sin embargo, Benedetti rechazó de plano que exista un quiebre entre el Ejecutivo y las regiones.

¿Qué dijo Benedetti sobre la reunión entre Gobierno y gobernadores?

Al referirse a lo ocurrido en la reunión, el ministro fue enfático en negar cualquier tipo de levantamiento político por parte de los gobernadores y sostuvo que lo que existe es un escenario de debate normal sobre el contenido del decreto.

Yo le dije que había acuerdo y no desacuerdos. Y lo que dije era que el tema de la rebelión se había acabado, que ellos decían que no estaba la rebelión, que lo único que querían era discutir y debatir el proyecto y que ojalá se hubiera hecho antes, pero entonces rebelión no hay. Lo que hay acuerdos son en desacuerdos, yo se los expliqué ayer que son dos.

El jefe de la cartera política explicó que los desacuerdos identificados durante el encuentro son puntuales y están claramente definidos.

¿Cuáles fueron los desacuerdos en el encuentro?

El primero, según indicó, tiene que ver con el porcentaje del recaudo que reciben los departamentos por concepto de impuestos al tabaco y al licor.

Uno de ellos es en el tema de que lo que es el 5% que va para ellos del tabaco y el licor no se les quite y que eso no se toca. Ahora, a partir de ahí es que empieza a ganar el gobierno la plata, pero si se baja del 5% el gobierno compensa.

El segundo punto de fricción, explicó Benedetti, es de carácter jurídico y gira en torno a la posibilidad de que el Gobierno Nacional pueda disponer de esos recursos en situaciones de dificultad económica a nivel nacional.

Y el otro es el tema jurídico de que si el gobierno puede tocar esos recursos o no, para mí es claro porque hay una sentencia Bueno, ahora no me recuerdo cuál es del 2012, en la que se dice que cuando hay problemas macroeconómicos el gobierno nacional puede echar mano de eso, pero eso es un tema jurídico que tendrá que debatirse y decidir la Corte Constitucional.

Durante sus declaraciones, Benedetti también respondió a las críticas que surgieron desde algunos sectores regionales, en especial frente a las afirmaciones de que el Gobierno habría ofrecido promesas sin sustento.

Ante la mención de que el gobernador de Antioquia calificó la propuesta como “puro humo”, el ministro restó importancia a ese señalamiento.

Ah, pero es que ese es un gobernador de 32 y ese es el más el que más nos echa vaina, así que no hay que pararle bola a una sola lengua.

Finalmente, desde el Gobierno Nacional, Benedetti insistió en que el decreto es de obligatorio cumplimiento para los departamentos y reiteró que el Ejecutivo contempla mecanismos de compensación económica en caso de que el recaudo regional se vea afectado, especialmente si se presenta un aumento del contrabando como consecuencia del alza en los impuestos.