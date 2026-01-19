¿Cuánto y desde cuándo bajará el galón de gasolina?

El Gobierno Nacional anunció un nuevo ajuste en el precio de la gasolina que empezará a regir a partir del próximo 1 de febrero.

Según lo informado, el combustible tendrá una reducción de 300 pesos por galón, una medida que llega luego de un largo periodo sin bajas significativas en el costo del producto.

Cabe recordar que, actualmente, el precio promedio del galón en el país se ubica alrededor de los 16.000 pesos.

¿Por qué Colombia sigue pagando el combustible más caro que el precio internacional?

De acuerdo con expertos del sector económico, el valor internacional del galón de gasolina está cercano a los 12.500 pesos, lo que deja en evidencia que Colombia continúa pagando un combustible considerablemente más caro que en otros mercados.

Para analistas, esta diferencia no es reciente. Durante los últimos años, el precio de la gasolina en el país no reflejó las caídas registradas a nivel mundial, situación que estuvo relacionada con el esquema de subsidios aplicado al diésel.

Felipe Campos, gerente de estrategia de Alianza Valores, explicó que durante dos años el precio de la gasolina debió ajustarse a la baja, pero esto no ocurrió debido a la necesidad de cubrir los subsidios al diésel.

Durante dos años la gasolina debió bajar en Colombia, pero no lo hizo, porque estábamos subsidiando al diésel, que estaba bajo los 11 mil pesos, y nosotros en 16 mil. Ya llega el 2026 y con la caída de la gasolina fuerte a nivel mundial, sumado a la caída del dólar, ya el diésel está muy poco subsidiado, todavía está subsidiado, pero muy poco. ¿Cuál es el hueco? Entre 11 mil a 12 mil pesos, entonces es un hueco de solo mil pesos.

¿Por qué se reducirá el precio del galón de gasolina?

El experto señaló que la reducción anunciada se da en un escenario marcado por la caída del precio internacional de la gasolina y por la disminución del dólar, factores que han reducido el margen de subsidio al diésel y que, en teoría, abren espacio para una corrección en el precio de la gasolina.

Sin embargo, pese al ajuste de 300 pesos, el costo del combustible en Colombia continúa estando por encima del valor internacional, lo que mantiene el debate abierto sobre si la reducción anunciada será suficiente o si se requieren nuevas rebajas para aliviar de forma real el impacto en el bolsillo de los ciudadanos.