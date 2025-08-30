¿Qué ha pasado en Colombia con la alerta rosa que debería activarse en casos de menores desaparecidos?

El cuerpo de Valeria Afanador fue trasladado a Medicina Legal, de donde saldrá el dictamen que corrobore la causa de su muerte. La menor fue hallada sin vida en la tarde del 29 de agosto, 18 días después de que se reportara su desaparición en el colegio Gimnasio Los Laureles, en Cajicá.

Sin duda, su caso abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de prevención y las rutas que se deberían activar en el país para atender estos casos que ponen en riesgo a los menores de edad; entre ellos la alerta rosa.

Así como Sara Sofía, Paula Nicole, Kendall Stephany y cientos de niñas y niños más que desaparecieron en Colombia, el caso de Valeria no debió ser una alerta postergable.

Fiscalía confirma identidad de Valeria Afanador

Menos de 24 horas después de que fuera hallado un cuerpo en inmediaciones del río Frío en Cajicá, la Fiscalía General de la Nación confirmó que, de acuerdo con el dictamen forense, este corresponde a la niña de 10 años, Valeria Afanador.

El cadáver fue hallado por un campesino que dio aviso a las autoridades, a la altura del sector conocido como Fagua, Cundinamarca, muy cerca de la institución educativa en la que fue vista por última vez la menor.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido, mientras Medicina Legal realiza los análisis para determinar las causas exactas de la muerte de la pequeña.

¿Por qué no se activó la alerta rosa en el caso de Valeria?

Desde 2024, en Colombia existe una ley que permite la activación de un mecanismo de búsqueda inmediata de niños y niñas desaparecidos, llamado alerta rosa.

Este sistema está integrado por un comité nacional que agrupa varias instituciones y al que la comunidad está llamada a participar para facilitar la búsqueda de las víctimas.

Una de las herramientas más poderosas que plantea este mecanismo, siguiendo ejemplos internacionales como la alerta Amber en Estados Unidos, es la difusión de una alerta a través de medios masivos, como mensajes de texto al celular.

Sin embargo, la alerta sigue sin implementarse en el país, por lo que congresistas y expertos piden al Ministerio de Justicia, la Policía y la Fiscalía ponerse de acuerdo, para salvar la vida de los más indefensos.

Aseguran que, aunque factores como la financiación y la tecnología pueden dificultar la puesta en marcha de la alerta rosa, es necesario actuar con celeridad y analizar ejemplos en la región.

Por ejemplo, Ecuador tiene la alerta Emilia desde 2019, la cual funciona gracias al establecimiento de protocolos, guías y criterios que son analizados en cada caso de desaparición.