¿Por qué protestan los indígenas en Cúcuta? Esto es lo que exigen al Gobierno Nacional

Con lanzas, cerbatanas y pancartas con el mensaje: ‘No nos maten’ cientos de indígenas protestaron este 30 de septiembre en Cúcuta en rechazo a la violencia en la frontera con Venezuela, de donde fueron desplazados por cruentos enfrentamientos entre grupos armados.

Usando prendas y joyas tradicionales del pueblo ancestral motilón-barí, los indígenas inundaron las calles de Cúcuta para alzar su voz.

Se trata de algunos de los más de 73.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo, que dejó la escalada violenta y los enfrentamientos que desde enero libran en la zona el ELN y las disidencias de las Farc.

Indígenas exigen protección al Gobierno Nacional

Los manifestantes reclaman al gobierno no proteger sus territorios de los grupos ilegales que siembran terror y se enriquecen con el botín de la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico en el enclave fronterizo estratégico.

"¡La comunidad se respeta! ¡Exigimos la presencia del presidente!", fueron algunas de las arengas de la minga. Incluso algunos salieron a marchar desnudos.

Aseguraron que, hasta que no se reúnan con el presidente y su gabinete, no abandonarán Cúcuta ni regresarán a sus territorios.

"Por el incumplimiento del gobierno nacional (...) Llevamos muchos años esperando y no tenemos respuestas positivas", aseguró Jhan Clok Borarishora.

La grave situación de violencia en Norte de Santander por grupos armados

El Catatumbo es una de las zonas con más cultivos ilícitos de Colombia, que alcanzó un récord de 253.000 hectáreas en 2023, según Naciones Unidas.

El gobierno de Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de lograr la paz con los grupos armados, sin mayor avance hasta el momento. Los diálogos con el ELN, con fuerte presencia en la zona, están suspendidos desde el inicio de la crisis del Catatumbo.

Esta provocó el desplazamiento forzado más grande del siglo en el país, según la defensora del pueblo Iris Ortiz.

Petro prometió mano dura con el ELN y ha anunciado la movilización de 25.000 soldados a la zona fronteriza. También habló de conversaciones con Venezuela para combatir conjuntamente a los narcotraficantes.