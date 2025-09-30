CANAL RCN
Colombia

¿Por qué protestan los indígenas en Cúcuta? Esto es lo que exigen al Gobierno Nacional

Comunidades indígenas se apostaron en Cúcuta para rechazar la violencia que se vive en la zona limítrofe.

¿Por qué protestan los indígenas en Cúcuta? Esto es lo que exigen al Gobierno Nacional
Foto: AFP

AFP

septiembre 30 de 2025
07:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con lanzas, cerbatanas y pancartas con el mensaje: ‘No nos maten’ cientos de indígenas protestaron este 30 de septiembre en Cúcuta en rechazo a la violencia en la frontera con Venezuela, de donde fueron desplazados por cruentos enfrentamientos entre grupos armados.

Usando prendas y joyas tradicionales del pueblo ancestral motilón-barí, los indígenas inundaron las calles de Cúcuta para alzar su voz.

Se trata de algunos de los más de 73.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo, que dejó la escalada violenta y los enfrentamientos que desde enero libran en la zona el ELN y las disidencias de las Farc.

Consejo de Estado ratifica elección de Jorge Enrique Acevedo, alcalde de Cúcuta
RELACIONADO

Consejo de Estado ratifica elección de Jorge Enrique Acevedo, alcalde de Cúcuta

Indígenas exigen protección al Gobierno Nacional

Los manifestantes reclaman al gobierno no proteger sus territorios de los grupos ilegales que siembran terror y se enriquecen con el botín de la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico en el enclave fronterizo estratégico.

"¡La comunidad se respeta! ¡Exigimos la presencia del presidente!", fueron algunas de las arengas de la minga. Incluso algunos salieron a marchar desnudos.

Aseguraron que, hasta que no se reúnan con el presidente y su gabinete, no abandonarán Cúcuta ni regresarán a sus territorios.

"Por el incumplimiento del gobierno nacional (...) Llevamos muchos años esperando y no tenemos respuestas positivas", aseguró Jhan Clok Borarishora.

Madre dijo que era del Tren de Aragua y amenazó a una profesora en Cúcuta: violenta situación
RELACIONADO

Madre dijo que era del Tren de Aragua y amenazó a una profesora en Cúcuta: violenta situación

La grave situación de violencia en Norte de Santander por grupos armados

El Catatumbo es una de las zonas con más cultivos ilícitos de Colombia, que alcanzó un récord de 253.000 hectáreas en 2023, según Naciones Unidas.

El gobierno de Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de lograr la paz con los grupos armados, sin mayor avance hasta el momento. Los diálogos con el ELN, con fuerte presencia en la zona, están suspendidos desde el inicio de la crisis del Catatumbo.

Esta provocó el desplazamiento forzado más grande del siglo en el país, según la defensora del pueblo Iris Ortiz.

Petro prometió mano dura con el ELN y ha anunciado la movilización de 25.000 soldados a la zona fronteriza. También habló de conversaciones con Venezuela para combatir conjuntamente a los narcotraficantes.

Videos | Habitantes de Cúcuta registraron los momentos de angustia tras sismos con epicentro en Venezuela
RELACIONADO

Videos | Habitantes de Cúcuta registraron los momentos de angustia tras sismos con epicentro en Venezuela

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Ejército Nacional

Hostigamiento contra el Ejército dejó un militar muerto en Antioquia

El Termómetro Político

Candidaturas en movimiento: Felipe Córdoba se lanza por firmas y Clara López enfrenta dilema jurídico

Otras Noticias

Conciertos

¡Confirmado! Miguel Bosé regresa a Medellín en "Importante Tour": fecha y precios

Regresa Miguel Bosé a Medellín en concierto: precios, fecha y lugar para su gira "Importante Tour".

Adultos mayores

Hogares inteligentes: aliados en el bienestar y la autonomía de los adultos mayores

Los hogares inteligentes se convierten en aliados del bienestar y la autonomía de los adultos mayores. Conoce cómo estas soluciones aportan seguridad, cercanía y calidad de vida.

Filipinas

Terremoto de 6,9 en Filipinas deja al menos 26 muertos y más de 100 heridos

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de septiembre de 2025

Independiente Santa Fe

Otro golpe para Santa Fe: presidente de Cerro Porteño niega pago por Jorge Bava