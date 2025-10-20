Miles de personas en todo el mundo se encontraron con el mismo problema: no podían entrar a sus bancos, hacer pagos desde sus billeteras virtuales ni utilizar aplicaciones o plataformas digitales.

La razón fue una caída masiva de Amazon Web Services (AWS), el sistema de servicios en la nube más grande del planeta.

En Colombia, usuarios de bancos y billeteras digitales reportaron fallas desde la mañana, cuando intentaban realizar transacciones, pagar servicios o acceder a sus aplicaciones financieras.

En muchos casos, los intentos fallaban sin explicación. Solo después, comenzaron a llegar correos y comunicados oficiales aclarando que la causa era un daño global en la infraestructura tecnológica de Amazon.

¿Por qué se cayeron bancos, billeteras virtuales y plataformas digitales al mismo tiempo?

Amazon Web Services, o AWS, es la red de servidores que usan miles de empresas en todo el mundo para alojar sus aplicaciones, sitios web y sistemas de funcionamiento.

Cuando esta red presenta una falla, el impacto es inmediato y masivo. Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas, cuando una falla en la configuración de los servidores de la compañía dejó fuera de línea a innumerables plataformas, desde bancos y billeteras digitales hasta servicios de inteligencia artificial y asistentes virtuales.

La caída fue tan amplia que afectó el funcionamiento de Nequi, DaviPlata, ChatGPT y el asistente Alexa, entre muchos otros servicios.

Durante horas, usuarios en redes sociales se quejaron de no poder hacer operaciones básicas, como pagar el almuerzo, transferir dinero o cancelar servicios a través de sus aplicaciones.

Bancos sufrieron caídas debido a fallas con Amazon Web Services

En Colombia, la situación fue particularmente notoria en las entidades financieras. Bancolombia emitió un comunicado explicando:

Debido a una interrupción global de nuestro aliado tecnológico Amazon Web Service, nuestros servicios se han visto afectados. Mientras tanto, puede sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas débito y crédito en comercios.

La billetera Ualá también confirmó la situación a través de un mensaje oficial:

Te informamos que estamos presentando indisponibilidad temporal en nuestra app debido a fallas de nuestro proveedor tecnológico global.

El problema no se limitó a Colombia. Plataformas en distintas partes del mundo reportaron afectaciones simultáneas.

Según explicó Amazon, la caída se produjo por una falla técnica en la configuración de sus servidores, lo que interrumpió temporalmente el funcionamiento de los sistemas conectados a su red de nube.

Este tipo de incidentes son especialmente críticos porque AWS no solo almacena información, sino que sostiene en tiempo real los procesos digitales de millones de usuarios. Por eso, un solo error interno puede provocar que miles de servicios dejen de funcionar de manera simultánea, como ocurrió en esta ocasión.

¿Hasta cuándo estarán caídas las plataformas?

Hacia la tarde, Amazon informó que el problema de origen había sido solucionado, aunque advirtió que la recuperación completa de los portales tomará más tiempo, debido a que cada servicio afectado debe restablecer de forma independiente su conexión con los servidores de AWS.

En Colombia, las plataformas comenzaron a restablecerse de manera gradual. Sin embargo, durante gran parte del día, las operaciones bancarias, pagos electrónicos y movimientos financieros estuvieron paralizados.