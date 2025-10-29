¿Por qué suspendieron el debate de la reforma a la Salud en el Senado? explicación para dummies

El martes, 28 de octubre, la Comisión Séptima del Senado aprobó la suspensión del debate a la reforma a la salud, de manera indefinida, ante a las dudas sobre la manera en la que el “Gobierno del cambio” planea financiar el proyecto del que depende la vida de los ciudadanos.

Según explicó la presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Blel, en la Mesa Ancha de Noticias RCN, “no hay un aval fiscal, de acuerdo con la Ley. Es un tema muy técnico, pero importante, porque es la platica que se requiere para la salud y la vida de los colombianos. La Ley establece, claramente, que ese aval fiscal lo debe dar el Gobierno Nacional, a través de su ministro de Hacienda, cuando son proyectos de iniciativa gubernamental, como el de reforma a la salud. Y, lastimosamente, el ministro de Hacienda, a lo largo de la discusión de la reforma, nunca ha podido justificar de dónde salen o dónde están esos recursos para la iniciativa”.

La decisión, según dijo, es tan simple, que puede explicare con las finanzas del hogar y la manera lógica en la que los ciudadanos dividen sus gastos, cuando un nuevo proyecto está en puerta:

“Es como si voy a hacer una casa, remodelarla o comprar una más linda. Yo tengo que definir qué gastos voy a recortar… no nos vamos de vacaciones, mi hijo ya no puede ir a sus prácticas de fútbol par utilizar esos recursos e invertir en la casa, pero eso no ha pasado con la reforma a la salud. Le preguntamos al ministro (de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo) de dónde iban a sacar la plata y respondió que no podría decir nada, hasta tanto no se apruebe el presupuesto general de la nación y la Ley de financiamiento. Por eso, en la Comisión Séptima, decidimos hacer un alto en el camino y suspender esa discusión hasta tener certezas. Esta es la reforma más importante para los colombianos, es la reforma a la salud”.

Gobierno reniega del la Comisión e insiste en qué sí se tienen los recursos, pero no han explicado de dónde:

El presidente Petro, a través de su canal habitual de comunicaciones, X, compartió una serie de trinos en los que insiste: “La reforma a la salud tiene aval fiscal (…) Es la traición de la mayoría de la comisión séptima cuyos nombres propios deben conocerse para el análisis electoral del pueblo Por esto es necesaria la Constituyente”.

Sin embargo, “a la luz del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, toda iniciativa que implique gasto debe contar con aval fiscal previo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aprobar la reforma sin esa fuente de financiación definida constituiría un responsabilidad fiscal para el Congreso de la República”.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, incluso, fue más allá y tildó a la Comisión Séptima de inoperante, por no dar un visto bueno al debate de la iniciativa: “Es totalmente inoperante, lo único que hacen es obstaculizar. Nos piden plata, pero no la aprueban”.

Declaraciones a las que la presidenta Blel contestó de inmediato: “Es una falta de respeto (lo dicho por e Ministro) es más inoperante este Gobierno cuando pretende que se apruebe una reforma a la salud sin el aval fiscal”,