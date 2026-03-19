Tumbaron el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque: estas son las razones

El Consejo de Estado, en fallo de única instancia, anuló el nombramiento de Cielo Elainne Rusinque Urrego, quien había sido designada mediante el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024.

La determinación se produjo tras varias demandas de nulidad electoral presentadas por ciudadanos que cuestionaron su llegada al cargo, señalando que no cumplía con los requisitos exigidos por la ley para ocupar esa posición.

¿Por qué tumbaron el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque?

El proceso se originó a partir de demandas interpuestas por Miguel Ángel Martínez Calderón, Harold Eduardo Sua Montaña, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Daniel Currea Moncada, quienes pidieron anular el acto de nombramiento expedido por el presidente de la República.

Según los demandantes, la designación de Rusinque desconocía lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, que exige para el cargo de superintendente: título profesional, posgrado en maestría o doctorado en áreas afines y mínimo diez años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.

De acuerdo con el expediente, los cuestionamientos se centraron en dos puntos clave: la formación académica y la experiencia laboral.

En cuanto a los estudios, se señaló que los posgrados de la funcionaria, en Derecho Constitucional y Estudios Políticos, no correspondían a áreas directamente vinculadas con las funciones de la Superintendencia, como la libre competencia, la protección al consumidor, la propiedad industrial o la protección de datos personales.

Además, se advirtió que uno de sus títulos obtenidos en Francia corresponde a un “título propio”, lo que implica que no tiene una equivalencia automática dentro del sistema educativo colombiano y requiere un proceso de convalidación.

Cuestionan su experiencia profesional para ser superintendente de Industria y Comercio

Sobre la experiencia, los demandantes afirmaron que su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en áreas como el derecho penal, constitucional y asesorías, sin que se evidencie una relación directa con las funciones técnicas que debe cumplir la Superintendencia de Industria y Comercio.

El expediente también deja constancia de que, durante el proceso de selección, participaron 82 aspirantes, cuyas hojas de vida fueron publicadas para recibir observaciones ciudadanas entre el 9 y el 11 de enero de 2024.

No obstante, los demandantes aseguraron que dichas observaciones no fueron tenidas en cuenta y que incluso existían otros candidatos que sí cumplían los requisitos, lo que, a su juicio, vulneraba el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos.

¿Cielo Rusinque sería cercana al actual Gobierno?

También se plantearon cuestionamientos sobre la cercanía de Rusinque con el actual gobierno, al haber participado en la campaña presidencial y desempeñado cargos dentro de la administración, lo que fue presentado como posible desviación de poder en su nombramiento.

Durante el proceso, tanto la defensa de la funcionaria como la Presidencia de la República sostuvieron que sí cumplía con los requisitos, argumentando que contaba con más de 13 años de experiencia relacionada y que sus estudios eran afines al cargo.

Sin embargo, el Consejo de Estado centró su análisis en verificar si efectivamente se acreditaban las calidades exigidas por la norma para ejercer el cargo.

Tras revisar el caso, el alto tribunal resolvió anular el nombramiento, lo que deja sin efectos su designación como superintendente de Industria y Comercio.