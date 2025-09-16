Vía Sumapaz permanece cerrada en sentido Bogotá - Girardot por volcamiento de camión cisterna

Sobre las 10:00 de la mañana del martes 16 de septiembre, la concesionaria vía Sumapaz informó que la calzada Bogotá - Girardot se encontraba cerrada, a la altura del kilómetro 37, sector de la nariz del diablo, por l volcamiento de un vehículo tipo cisterna, que transportaba gas licuado de petróleo (GLP).

“Los equipos de emergencia de la Concesión y la Policía de Tránsito ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación y se activó un Plan de Manejo de Tráfico, para mantener la movilidad en ambos sentidos de la vía mediante pasos intermitentes por el túnel Sumapaz”, se lee en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Autoridades trabajan en atender la emergencia; sin embargo, la concesionaria fue enfática en que su “prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de las comunidades vecinas”.

¿Cómo avanza el paso por variante en la vía al Llano?

Tras el inicio de la fase cero que habilita una variante a 600 metros del lugar en el que se registró un deslizamiento de tierra el pasado domingo 7 de septiembre en la vía al Llano, la concesionaria Coviandina informó en su último comunicado de prensa que “el Plan de Tráfico ha arrojado resultados positivos desde que se inició el paso”.

En la noche del lunes, 15 de septiembre, se vieron obligados a realizar un cierre temporal d, aproximadamente, 30 minutos para finalizar las obras de manejo del talud, encauzamiento de aguas y señalización horizontal.

Sin embargo, “se espera que la Fase 0 -que consiste en la evacuación de los automotores represados en inmediaciones del sitio del derrumbe y lo que está detenido en los diferentes puntos de control tanto en Bogotá como en Buenavista- dure dos días, aproximadamente, toda vez que en sentido Villavicencio - Bogotá la velocidad de desplazamiento sea mayor por la pendiente que tiene la variante”.

Tan pronto como finalice la fase cero, se procederá con la fase uno, “que permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales”, mientras, se determinan los pasos a seguir en la zona del derrumbe.