Pre-prensionados del DPS denuncian que están siendo presionados con traslados para renunciar

Durante estos días el Departamento de Prosperidad Social ha estado en el ojo del huracán debido a un presunto hecho de corrupción que se destapó y salpicó al secretario general del DPS. Revista Semana reveló unos audios en los que el funcionario Jonathan Ramírez presuntamente acuerda la manipulación de un contrato. El presidente Gustavo Petro dio algunas pistas sobre su posible retiro y luego la entidad lo confirmó.

Como suele hacerlo, el mandatario trinó: "La diferencia es que a unos gobiernos les daban a los corruptos y asesinos embajadas y en el mío se van".

Pero este no es el único caso que tiene al departamento bajo bastantes cuestionamientos. NoticiasRCN.com conoció la denuncia de una funcionaria del DPS que asegura que los directores regionales son víctimas de una persecución al interior de la entidad.

Puede leer: Primer funcionario del Gobierno que se cae por presunta corrupción en el DPS

La fuente señala que desde el cambio de dirección, y con la llegada de Cielo Rusinque, desde recursos humanos comenzaron a presionar a los directores para que presentaran su carta de renuncia. Las personas a las que llamaron hacían parte de una categoría que tiene protección especial: pre-pensionados y trabajadores de la matriz de riesgo por enfermedades crónicas o huérfanas. Por ley, estos funcionarios gozan de una estabilidad laboral que los protege de despidos injustos o ilegales.

Pero, al parecer, en el Departamento de Prosperidad Social la realidad es otra. Lo que se denuncia es que en la entidad los empleados de estas categorías están siendo presionados con traslados justificados bajo la premisa de “necesidad en el servicio”. Estos cambios son de un departamento del país a otro y la única explicación que reciben es que es una "decisión tomada".

La funcionaria que se comunicó con este portal de noticias vive dicha situación. Padece una enfermedad crónica y además, tiene a su cargo a sus padres que son pacientes de cáncer. A pesar de que el diagnóstico de sus doctores dice que no debe ser trasladada y que la entidad conoce su caso, esto no fue suficiente para evitar las constantes llamadas en las que le pedían su renuncia, y aunque ella explicó su condición de protección, no recibió una respuesta de la institución. Como decidió no renunciar, al igual que muchos compañeros, comenzaron los traslados.

El primero fue a la directora regional de Córdoba, en octubre de 2022. La trasladaron a Putumayo y ella estaba en pre-pensión. A un año de jubilarse prefirió renunciar que trabajar en ese departamento.

El segundo fue el director del Tolima, que fue citado en Bogotá y allí le pidieron la renuncia. Él dijo que no podía porque estaba en pre-pensión, entonces lo trasladaron para Nariño.

Luego siguió el director de Valledupar, que pasaron para Risaralda. Y finalmente Dora María Artunduaga, un caso que llegó a los medios de comunicación. La funcionaria es directora regional de Huila, hace parte de los pacientes protegidos por condiciones médicas, pero aun así querían trasladarla a Putumayo. Ella se negó y emprendió una acción judicial, la justicia le dio la razón y evitó el cambio. Esto fue un precedente para que muchos otros trabajadores en las mismas condiciones hicieran lo mismo.

Todos los traslados tienen algo en común y es que están a punto de jubilarse o tienen enfermedades crónicas.

La fuente que conversó con NoticiasRCN.com también está adelantando acciones legales para evitar ser trasladada de Santander a Bolívar. Pero no es la única, el director de Boyacá, Huila, Magdalena Medio están en la matriz de riesgo y los demás en etapa de pre-pensión, y por ende, en un "un limbo laboral".

"Es una situación molesta, es una persecución porque nos sentimos atacados. Quieren aburrirnos para que renunciemos, por eso lo hacen".

Ante la situación, los sindicatos enviaron un derecho de petición a Cielo Rusinque, para solicitarle información sobre los traslados a personas pre-pensionadas y con enfermedades; sin embargo, no hubo respuesta. Incluso los trabajadores aseguran que esta administración no tiene una comunicación cercana con los directores, pues hasta el momento no ha habido una presentación oficial de la directora, tampoco reuniones o directrices.

Noticias RCN intentó contactar al Departamento de Prosperidad Social para preguntarle por las denuncias recibidas; sin embargo, no obtuvo respuesta.