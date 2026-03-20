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Avalan preacuerdo de ‘El Viejo’, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En el preacuerdo se contempla una sentencia de 268 meses de prisión, lo que se traduce en más de 22 años.

Alias El Viejo.
Alias El Viejo. Foto: Policía.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 20 de 2026
04:28 p. m.
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Este viernes 20 de marzo se dio una decisión clave sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Un juez avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y alias El Viejo, quien deberá cumplir una condena de 268 meses en prisión.

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Durante la audiencia, le pidió perdón a la familia: “Sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero ya está hecho. Aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, un padre y un esposo (…) No hay cómo justificar dicho acto, pero repito ya está hecho. Ojalá, Dios en algún momento ponga paz en sus corazones y me puedan perdonar”.

¿Qué rol tuvo ‘El Viejo’?

Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, fue el noveno capturado por este crimen cometido el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá.

Las autoridades lo capturaron a finales de octubre en el Meta. ‘El Viejo’ habría sido el intermediario entre los determinadores y el grupo criminal. Lo ubicaron hasta Puerto Lleras.

Con base en las investigaciones, supuestamente Elder José Arteaga (alias Chipi o El Costeño) lo contactó para que organizara el atentado. Es decir, fue su mano derecha a la hora de articular al resto de participantes.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel?

Para ello, ‘El Viejo’ le habría hecho seguimiento a Uribe Turbay desde marzo. Le tomaron fotos mientras estaba en una reunión en el suroccidente de la capital.

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Otra ficha clave del caso es Katherine Andrea Martínez Martínez o alias Gabriela. Se sospecha que Pérez le dio la pistola Glock modificada con la que se perpetró el asesinato (quien disparó fue el menor ‘Tianz’), un celular y le habría ayudado a escapar hacia Caquetá, donde la terminaron capturaron.

Se cree que ‘El Viejo’ entabló diálogos con miembros de la Segunda Marquetalia de las disidencias para que recibieran a ‘Gabriela’ y la entrenaran con habilidades de francotirador y uso de drones.

Desde 2022, Pérez ha estado vinculado a una red que se dedica a vender droga, cometer asesinatos e instrumentalizar menores en Bogotá y el resto del país.

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