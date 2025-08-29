“Exigimos una investigación. No deja de ser raro”: precandidato Palacios sobre vehículo de su esquema que se accidentó

En una gira por la capital antioqueña, en medio de un desplazamiento entre Rionegro y Medellín, uno de los vehículos asignados al precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, habría perdido los frenos y terminó chocando, con parte de su esquema de seguridad adentro.

Nueve personas, siete policías y dos miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), resultaron heridas y, a esta hora, reciben atención medica en centros asistenciales de Medellín.

En diálogo en Noticias RCN, Palacios, que fue concejal de Bogotá; asesor privado del expresidente Uribe y el comandante de las FF. MM., para asuntos de seguridad Nacional, y fue viceministro y ministro en el Gobierno Duque, advirtió:

“Hay que decir que este era el vehículo principal, en el que yo me estaba transportando, pero gracias a la pericia de uno de los hombres del esquema de protección y a su jefe, se decidió que, ante una serie de ruidos que estaban sintiendo en el carro, debía pasarme a un carro alterno. Minutos después, lo que sentimos fue el estruendo del accidente, que se llevó por delante las motos que venían acompañando la caravana y al vehículo de reacción del Goes”.

¿En qué estado se encuentran los miembros de su esquema de seguridad?

Aunque algunos revisten heridas más considerables que otros, el precandidato por el movimiento ‘Rescatemos a Colombia’ informó que todos los miembros de su esquema se encuentran fuera de peligro; sin embargo, el susto fue grande:

“Vi volar a varios de los miembros del Goes e, inmediatamente, lo que hicimos fue salir con todo el equipo y la ciudadanía a brindarles una atención rápida, pero quiero agradecerles a los servicios de emergencia de Medellín y a su alcalde; estuvieron prontos a atender, estabilizar y evacuar al personal de mi esquema de seguridad”.

Palacios exige que se investigue lo ocurrido porque “no deja de ser raro”

Con la muerte del también precandidato presidencial Miguel Uribe y las amenazas a alcaldes y gobernadores en todo el país, Palacios no descarta que el accidente del vehículo asignados a su esquema de seguridad sea resultado de la violencia política que se vive en el país:

“Ante este ambiente de desconfianza, este ambiente de duda, exigimos una investigación que determine con claridad qué fue lo que sucedió. No deja de ser absolutamente raro. Son miembros de un esquema que lleva mucho tiempo en la Policía Nacional y en la UNP. Me han acompañado durante mucho tiempo y tienen mucha experiencia. Han estado en Medellín en distintas ocasiones y tienen claridad sobre cómo se debe manejar un vehículo de estos”.

En sus palabras, puede que no se tratara de una coincidencia y es que, de no ser por uno de los miembros de su esquema, que tomó la decisión de hacer el cambio de vehículo: “Hoy estaríamos contando una historia distinta, porque la parte de atrás del carro quedó absolutamente golpeada. Claro que vamos a pedir una investigación y ayer lo hablamos con el comandante de la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín. Esperamos respuestas claras, no puede haber dudas y, en eso, vamos a ser exigentes. Esperamos una investigación rápida que determiné qué fue lo que sucedió”.