CANAL RCN
Internacional Video

Congresistas de EE.UU. advierten las dificultades que enfrentaría Colombia tras la imposición de aranceles

Senadores republicanos responsabilizaron al presidente Gustavo Petro de la más reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que anunciará este lunes la imposición de aranceles a Colombia, alegando una supuesta falta de acción contra el narcotráfico por parte del gobierno colombiano.

Petro responde a Trump con propuesta de quitar aranceles en producción agropecuaria y agroindustrial
RELACIONADO

Petro responde a Trump con propuesta de quitar aranceles en producción agropecuaria y agroindustrial

Esta decisión generó una ola de reacciones en Washington y levanta preocupaciones sobre el futuro de las relaciones bilaterales.

Trump, a bordo del avión presidencial y tras reunirse con el senador republicano Lindsey Graham, acusó directamente al presidente colombiano Gustavo Petro de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.

Aranceles de EE.UU. a Colombia podrían afectar a 5 millones de trabajadores y 8.000 millones en exportaciones
RELACIONADO

Aranceles de EE.UU. a Colombia podrían afectar a 5 millones de trabajadores y 8.000 millones en exportaciones

En declaraciones polémicas, Trump afirmó: "Ellos no tienen lucha contra las drogas. Ellos hacen drogas, producen drogas, producen cocaína, tienen fábricas de cocaína y estoy deteniendo todos los pagos a Colombia porque no tienen nada que ver con combatir las drogas".

El mandatario estadounidense fue más allá en sus acusaciones, calificando a Petro como "un lunático que tiene muchos problemas, problemas mentales" y asegurando que Colombia está "fuera de control".

“Colombia tiene al peor presidente, un lunático”, la arremetida de Trump contra el presidente Petro
RELACIONADO

“Colombia tiene al peor presidente, un lunático”, la arremetida de Trump contra el presidente Petro

Congreso de EE.UU. responsabiliza a Petro por crisis bilateral

Las reacciones en el Congreso de Estados Unidos no se hicieron esperar. Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano, culpó directamente al gobierno colombiano de provocar esta situación de tensión con la Casa Blanca. "El país atravesará dificultades como resultado del capricho del presidente Petro de enfrentarse con el presidente Trump", declaró Flores.

¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"
RELACIONADO

¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"

Desde la Atlantic Council, se advierte sobre un serio impacto para Colombia Un representante de la organización señaló: "Esa es la mayor crisis desde enero, cuando vimos esa mini crisis de 24 horas, cuando Trump anunció una serie de aranceles y sanciones muy fuertes contra Colombia".

Por su parte, el senador colombo-estadounidense del Partido Republicano, Bernie Moreno, intentó matizar la situación, afirmando que Estados Unidos sigue apoyando al pueblo colombiano a pesar de las diferencias con el gobierno de Petro. "Colombia merece un líder que mejore la vida de su gente, no el bienestar de los narcoterroristas", declaró Moreno.

Senadora de EE.UU. respalda aranceles a Colombia mientras crece la tensión bilateral

La senadora republicana, Ashley Moody, agradeció a Trump por su decisión, argumentando que "Estados Unidos no puede seguir siendo el sustento de estos carteles criminales a expensas del bienestar de nuestro pueblo".

Expertos advierten que esta medida podría tener graves consecuencias para el pueblo colombiano y la estabilidad de las relaciones bilaterales. La implementación de estos aranceles y la retirada de la ayuda financiera podrían afectar significativamente la economía colombiana y los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras se espera el anuncio oficial de las medidas por parte de Trump, la tensión entre ambos países continúa en aumento, planteando interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en diversos ámbitos, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Nicolás Maduro

¿Amenaza a EE. UU.? Maduro asegura que Venezuela tiene listos cinco mil misiles antiaéreos

Estados Unidos

El mayor empleador privado de EE. UU. frena contratación de extranjeros por nueva medida de Trump

Otras Noticias

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025