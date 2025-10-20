Congresistas de EE.UU. advierten las dificultades que enfrentaría Colombia tras la imposición de aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que anunciará este lunes la imposición de aranceles a Colombia, alegando una supuesta falta de acción contra el narcotráfico por parte del gobierno colombiano.

Esta decisión generó una ola de reacciones en Washington y levanta preocupaciones sobre el futuro de las relaciones bilaterales.

Trump, a bordo del avión presidencial y tras reunirse con el senador republicano Lindsey Graham, acusó directamente al presidente colombiano Gustavo Petro de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.

En declaraciones polémicas, Trump afirmó: "Ellos no tienen lucha contra las drogas. Ellos hacen drogas, producen drogas, producen cocaína, tienen fábricas de cocaína y estoy deteniendo todos los pagos a Colombia porque no tienen nada que ver con combatir las drogas".

El mandatario estadounidense fue más allá en sus acusaciones, calificando a Petro como "un lunático que tiene muchos problemas, problemas mentales" y asegurando que Colombia está "fuera de control".

Congreso de EE.UU. responsabiliza a Petro por crisis bilateral

Las reacciones en el Congreso de Estados Unidos no se hicieron esperar. Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano, culpó directamente al gobierno colombiano de provocar esta situación de tensión con la Casa Blanca. "El país atravesará dificultades como resultado del capricho del presidente Petro de enfrentarse con el presidente Trump", declaró Flores.

Desde la Atlantic Council, se advierte sobre un serio impacto para Colombia Un representante de la organización señaló: "Esa es la mayor crisis desde enero, cuando vimos esa mini crisis de 24 horas, cuando Trump anunció una serie de aranceles y sanciones muy fuertes contra Colombia".

Por su parte, el senador colombo-estadounidense del Partido Republicano, Bernie Moreno, intentó matizar la situación, afirmando que Estados Unidos sigue apoyando al pueblo colombiano a pesar de las diferencias con el gobierno de Petro. "Colombia merece un líder que mejore la vida de su gente, no el bienestar de los narcoterroristas", declaró Moreno.

Senadora de EE.UU. respalda aranceles a Colombia mientras crece la tensión bilateral

La senadora republicana, Ashley Moody, agradeció a Trump por su decisión, argumentando que "Estados Unidos no puede seguir siendo el sustento de estos carteles criminales a expensas del bienestar de nuestro pueblo".

Expertos advierten que esta medida podría tener graves consecuencias para el pueblo colombiano y la estabilidad de las relaciones bilaterales. La implementación de estos aranceles y la retirada de la ayuda financiera podrían afectar significativamente la economía colombiana y los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras se espera el anuncio oficial de las medidas por parte de Trump, la tensión entre ambos países continúa en aumento, planteando interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en diversos ámbitos, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral.