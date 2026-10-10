Liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza con la supresión de 471 cargos, según el Gobierno

El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad continúa avanzando con la supresión de 471 cargos y la instalación de mesas técnicas para revisar la situación laboral de trabajadores con fuero sindical, informó el liquidador de la entidad, Jhon Milton Rodríguez.

Según explicó, la liquidación se está desarrollando bajo criterios de "disciplina, celeridad y austeridad", en cumplimiento del Decreto 626 y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional.

Ministerio asegura que saneó deudas laborales

Rodríguez señaló que cuando asumió funciones el pasado 19 de agosto encontró un Ministerio con dos meses de retraso en el pago de salarios y aportes a la seguridad social de los trabajadores. Sin embargo, aseguró que la administración logró ponerse al día con esas obligaciones.

“Hoy no tenemos deuda con ningún trabajador”, afirmó el liquidador, quien destacó que una de las prioridades durante las primeras semanas del proceso fue garantizar el pago de las acreencias laborales pendientes.

Además, indicó que como parte de la liquidación se adelantó la supresión de 471 empleos, medida que, según dijo, se ha ejecutado de manera ordenada y siguiendo los lineamientos establecidos para el cierre de la entidad.

Instalan mesas técnicas para revisar casos con fuero sindical

Por su parte, la ministra de Trabajo, Natalia López, informó que se puso en marcha una mesa técnica para analizar individualmente los casos de los trabajadores que aún permanecen vinculados a la entidad y cuentan con fuero sindical.

La funcionaria explicó que el objetivo es garantizar la protección de los derechos laborales durante el proceso de liquidación, al tiempo que se acatan las decisiones judiciales relacionadas con la desaparición del Ministerio.

“Desde el Ministerio del Trabajo garantizamos los derechos de los trabajadores de las organizaciones sindicales, pero también somos respetuosos de las decisiones de las altas cortes”, afirmó López.

La ministra agregó que su cartera acompañará el proceso para asegurar el cumplimiento de las directrices del Gobierno y velar por que las garantías laborales de los trabajadores sean respetadas durante las diferentes etapas de la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad.